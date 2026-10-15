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Além do Tempo: no último capítulo da novela, Pedro morre e Lívia e Felipe ganham nova chance

Final do folhetim de Elizabeth Jhin tem morte do vilão, intervenção de Ariel, casamentos e recomeços para os personagens

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:30

Lívia e Felipe têm final feliz em Além do Tempo
Lívia e Felipe têm final feliz em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

No último capítulo da reprise de Além do Tempo, exibido nesta sexta-feira (16), Pedro (Emilio Dantas) morre após tentar matar Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso). O casal, porém, é salvo por Melissa (Paolla Oliveira), que acaba impedindo a tragédia. Depois de intervir para proteger os protagonistas, Ariel (Michel Melamed) conversa com o Mestre (Othon Bastos) e afirma que começa a compreender os mecanismos do Altíssimo.

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015)

Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
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Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução

Enquanto isso, Dorotéia (Julia Lemmertz) incentiva a filha, Melissa, a buscar tratamento no Rio de Janeiro. Anita (Letícia Persiles) e Afonso (Caio Paduan) se casam, e Dorotéia também decide se mudar para a capital fluminense.

Vitória (Irene Ravache) convida Zilda (Nívea Maria) para morar com ela. Já Lívia e Felipe recebem a oportunidade de recomeçar a vida juntos, encerrando a história com uma nova chance para o casal.

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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