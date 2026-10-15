Além do Tempo: no último capítulo da novela, Pedro morre e Lívia e Felipe ganham nova chance

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Kamila Macedo
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:30
No último capítulo da reprise de Além do Tempo, exibido nesta sexta-feira (16), Pedro (Emilio Dantas) morre após tentar matar Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso). O casal, porém, é salvo por Melissa (Paolla Oliveira), que acaba impedindo a tragédia. Depois de intervir para proteger os protagonistas, Ariel (Michel Melamed) conversa com o Mestre (Othon Bastos) e afirma que começa a compreender os mecanismos do Altíssimo.
Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015)
Enquanto isso, Dorotéia (Julia Lemmertz) incentiva a filha, Melissa, a buscar tratamento no Rio de Janeiro. Anita (Letícia Persiles) e Afonso (Caio Paduan) se casam, e Dorotéia também decide se mudar para a capital fluminense.
Vitória (Irene Ravache) convida Zilda (Nívea Maria) para morar com ela. Já Lívia e Felipe recebem a oportunidade de recomeçar a vida juntos, encerrando a história com uma nova chance para o casal.