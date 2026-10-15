EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no último capítulo da novela, Pedro morre e Lívia e Felipe ganham nova chance

Final do folhetim de Elizabeth Jhin tem morte do vilão, intervenção de Ariel, casamentos e recomeços para os personagens

Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:30

Lívia e Felipe têm final feliz em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

No último capítulo da reprise de Além do Tempo, exibido nesta sexta-feira (16), Pedro (Emilio Dantas) morre após tentar matar Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso). O casal, porém, é salvo por Melissa (Paolla Oliveira), que acaba impedindo a tragédia. Depois de intervir para proteger os protagonistas, Ariel (Michel Melamed) conversa com o Mestre (Othon Bastos) e afirma que começa a compreender os mecanismos do Altíssimo.

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015) 1 de 13

Enquanto isso, Dorotéia (Julia Lemmertz) incentiva a filha, Melissa, a buscar tratamento no Rio de Janeiro. Anita (Letícia Persiles) e Afonso (Caio Paduan) se casam, e Dorotéia também decide se mudar para a capital fluminense.