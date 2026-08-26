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Além do Tempo: Pedro tenta repetir tragédia da primeira fase ao tentar matar Lívia e Felipe, mas desfecho é diferente

Em um novo confronto à beira do penhasco, vilão é atingido e casal protagonista sobrevive

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:00

Pedro tenta matar Felipe e Lívia na segunda fase de Além do Tempo
Pedro tenta matar Felipe e Lívia na segunda fase de Além do Tempo Crédito: Reprodução

A reta final de Além do Tempo promete manter o telespectador em tensão máxima ao revisitar o trágico clímax que marcou a primeira fase da novela. Mais de um século após a tragédia que tirou a vida de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), o confronto decisivo no penhasco ganha um novo rumo.

Na primeira fase da trama, Pedro (Emílio Dantas) tenta matar o Conde Felipe em um duelo de espadas. O ataque, movido por uma crise de ciúmes, ocorre após o vilão descobrir que Lívia fugiria com o Conde. Durante o embate, Melissa (Paolla Oliveira) aparece e empurra a rival do penhasco onde os quatro personagens se encontravam. Irritado com a atitude da cúmplice, Pedro mata Melissa em seguida.

Ao se aproximar do despenhadeiro, Pedro percebe que o Conde conseguiu se pendurar para tentar salvar a amada. Mesmo diante das súplicas de Lívia para socorrê-los, o vilão fere Felipe, fazendo com que o casal caia nas águas do rio. Felipe e Lívia morrem abraçados. 

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
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Na segunda fase, as reencarnações dos personagens recorrem inconscientemente ao mesmo cenário, mas desta vez com um desfecho diferente.

O ciclo se repete. Eles se reencontram em um penhasco nos tempos atuais, onde Pedro tenta novamente impedir que Lívia e Felipe fiquem juntos. O vilão surge armado e atira no galã, desesperando Lívia ao ver o sangue manchar as roupas do parceiro. Ao tentar segurar o amado após o impacto da bala, os dois quase caem da ribanceira.

Ao ver o casal tentando se salvar da queda, Pedro se aproxima para atirar e finalizar o plano, mas é interrompido por Melissa. Contrariando o desfecho da primeira fase, a personagem passa por uma redenção e tenta tirar a arma do executivo para evitar o assassinato.

A cena ganha ainda mais tensão quando é interrompida pelo barulho de um disparo, sem identificar de imediato quem foi atingido. Por fim, revela-se que o tiro acertou Pedro, que morre no local.

Diferente do passado, quando Melissa, Felipe e Lívia morreram na ribanceira, desta vez os três saem vivos. Com a ajuda de Ariel (Michel Melamed), Melissa consegue puxar o casal para cima do penhasco e salvar a vida dos dois.

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