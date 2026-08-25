EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: relembre as músicas que marcaram a novela, de Ivete a Rita Lee

Reexibida em 2026, a trama de Elizabeth Jhin encantou o público com clássicos da MPB e sucessos internacionais que embalaram o amor de Lívia e Felipe

Kamila Macedo

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:00

Além do Tempo Crédito: Reprodução

Com grandes sucessos da MPB e faixas internacionais marcantes, a trilha sonora de Além do Tempo (2015) embalou os momentos mais marcantes da exibição original. Enquanto a voz de Cássia Eller no clássico "Palavras ao Vento" era a canção de abertura, nomes como Rita Lee, Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto, Ana Cañas, Almir Sater e Ivete Sangalo completavam a seleção de cantores de peso na trilha sonora do folhetim.

A relação dos protagonistas Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) também recebeu uma atenção especial. O casal principal conta com duas músicas temáticas marcantes, Together, da banda britânica The xx e Sinônimos, de Zé Ramalho, que ajudaram a construir a atmosfera romântica da narrativa.

Exibida originalmente em 2015 e reexibida pela TV Globo em 2026, na Edição Especial, a novela voltou a chamar a atenção do público. A história é dividida em duas fases e acompanha a relação entre o casal protagonista. O romance atravessa 150 anos e diferentes épocas, trazendo como tema central a reencarnação e a busca por um novo destino após um término trágico no passado.

'Além do Tempo' 1 de 8

Confira as músicas da trilha sonora de Além do Tempo:



Nacional

Nem Luxo, Nem Lixo - Rita Lee

Pra Você Guardei o Amor - Ana Cañas

O Silêncio das Estrelas - Lenine (Tema de Gema e Raul)

Coração Vagabundo - Ana Cañas

Outra Vida - Armandinho

Nós Dois - Layla Part. Gabriel Sater (Tema de Anita e Afonso)

Tocando em Frente - Almir Sater

A Lua Que Eu Te Dei - Ivete Sangalo

De Janeiro a Janeiro - Roberta Campos

Você é Linda - Caetano Veloso (Tema de Bento e Rosa)

A Idade do Céu - Paulinho Moska

Devolva-me - Adriana Calcanhotto (Tema de Anita e Afonso)

Eu Amo Você - Tim Maia

Nervos de Aço - Paulinho da Viola

As Rosas Não Falam - Cartola

Do Amor - Tulipa Ruiz

Sinônimos - Zé Ramalho (Tema de Lívia e Felipe)

Palavras ao Vento - Cássia Eller (Tema de Abertura)

Internacional

Ironía - Maná

A Sky Full Of Stars - Coldplay (Tema de Felipe)

Together - The xx (Tema de Felipe e Lívia)