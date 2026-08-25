Além do Tempo: relembre as músicas que marcaram a novela, de Ivete a Rita Lee

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Kamila Macedo
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:00
Com grandes sucessos da MPB e faixas internacionais marcantes, a trilha sonora de Além do Tempo (2015) embalou os momentos mais marcantes da exibição original. Enquanto a voz de Cássia Eller no clássico "Palavras ao Vento" era a canção de abertura, nomes como Rita Lee, Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto, Ana Cañas, Almir Sater e Ivete Sangalo completavam a seleção de cantores de peso na trilha sonora do folhetim.
A relação dos protagonistas Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) também recebeu uma atenção especial. O casal principal conta com duas músicas temáticas marcantes, Together, da banda britânica The xx e Sinônimos, de Zé Ramalho, que ajudaram a construir a atmosfera romântica da narrativa.
Exibida originalmente em 2015 e reexibida pela TV Globo em 2026, na Edição Especial, a novela voltou a chamar a atenção do público. A história é dividida em duas fases e acompanha a relação entre o casal protagonista. O romance atravessa 150 anos e diferentes épocas, trazendo como tema central a reencarnação e a busca por um novo destino após um término trágico no passado.
'Além do Tempo'
Confira as músicas da trilha sonora de Além do Tempo:
Nacional
Nem Luxo, Nem Lixo - Rita Lee
Pra Você Guardei o Amor - Ana Cañas
O Silêncio das Estrelas - Lenine (Tema de Gema e Raul)
Coração Vagabundo - Ana Cañas
Outra Vida - Armandinho
Nós Dois - Layla Part. Gabriel Sater (Tema de Anita e Afonso)
Tocando em Frente - Almir Sater
A Lua Que Eu Te Dei - Ivete Sangalo
De Janeiro a Janeiro - Roberta Campos
Você é Linda - Caetano Veloso (Tema de Bento e Rosa)
A Idade do Céu - Paulinho Moska
Devolva-me - Adriana Calcanhotto (Tema de Anita e Afonso)
Eu Amo Você - Tim Maia
Nervos de Aço - Paulinho da Viola
As Rosas Não Falam - Cartola
Do Amor - Tulipa Ruiz
Sinônimos - Zé Ramalho (Tema de Lívia e Felipe)
Palavras ao Vento - Cássia Eller (Tema de Abertura)
Internacional
Ironía - Maná
A Sky Full Of Stars - Coldplay (Tema de Felipe)
Together - The xx (Tema de Felipe e Lívia)
Preacher Man - ASA (asha) ft. Ina Muller