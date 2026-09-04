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Além do Tempo: Teste positivo de Melissa ameaça relação de Felipe e Lívia neste sábado (5)

Confira os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:10

Felipe e Melissa em Além do Tempo
Felipe e Melissa em Além do Tempo Crédito: Divulgação/Globo

No capítulo que encerra mais uma semana em Além do Tempo, Roberto (Rômulo Estrela) entrega o resultado do teste de gravidez para Melissa (Paolla Oliveira) e Felipe (Rafael Cardoso), que se surpreendem com o resultado positivo do exame.

Emília (Ana Beatriz Nogueira) não aceita que Alberto (Juca de Oliveira) queira vir para o Brasil encontrar Vitória (Irene Ravache). Disposto a compreender a origem de suas visões, Mateus (Cadu Libonati) pede ajuda a Gema (Louise Cardoso) para contatar Elias (Othon Bastos). Felipe confirma a Lívia (Alinne Moraes) que Melissa está grávida e garante que a gestação não mudará o plano do casal de ficar junto.

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015)

Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
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Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução

Já Luiz (Carlos Vereza) promete soltar Bento (Luiz Carlos Vasconcelos), mas diz quer as cartas de volta. Carola (Ana Flávia Cavalcanti) ouve quando Lívia dizendo que colocará um fim no noivado com Pedro (Emílio Dantas). Salomé (Inês Peixoto) se aproxima de Massimo (Luís Melo). Desconfiada da gravidez, Severa (Dani Barros) acusa Melissa de dar um novo golpe em Felipe.

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