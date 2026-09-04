EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: Teste positivo de Melissa ameaça relação de Felipe e Lívia neste sábado (5)

Confira os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin

Kamila Macedo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:10

Felipe e Melissa em Além do Tempo Crédito: Divulgação/Globo

No capítulo que encerra mais uma semana em Além do Tempo, Roberto (Rômulo Estrela) entrega o resultado do teste de gravidez para Melissa (Paolla Oliveira) e Felipe (Rafael Cardoso), que se surpreendem com o resultado positivo do exame.

Emília (Ana Beatriz Nogueira) não aceita que Alberto (Juca de Oliveira) queira vir para o Brasil encontrar Vitória (Irene Ravache). Disposto a compreender a origem de suas visões, Mateus (Cadu Libonati) pede ajuda a Gema (Louise Cardoso) para contatar Elias (Othon Bastos). Felipe confirma a Lívia (Alinne Moraes) que Melissa está grávida e garante que a gestação não mudará o plano do casal de ficar junto.

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015) 1 de 13