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Alemã, modelo e surfista: quem é Elise Troschel, empresária que conquistou o ex de Anitta

Aos 27 anos, Elise nasceu na Alemanha, cresceu em Florianópolis e criou a própria marca de moda praia

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:49

Elise Troschel é a nova namorada de Ian Bortolanza Crédito: Reprodução/Instagram

Em quase um ano de relacionamento com Anitta, Ian Bortolanza manteve a vida pessoal longe dos holofotes e chegou a deixar as redes sociais fechadas. Mas o comportamento discreto parece ter ficado no passado. Sete meses após o fim do namoro com a cantora, o empresário vive um novo romance, e vem adotando uma postura bem diferente.

Ian abriu o perfil no Instagram e passou a compartilhar registros da nova paixão. A eleita é a alemã Elise Troschel, de 27 anos, com quem ele vive um relacionamento que já dura pelo menos três meses. Ela é modelo, empresária, surfista e tem uma relação antiga com Florianópolis, cidade onde Ian nasceu. Os dois estão viajando por Bali há quase um mês e não economizam nas declarações de amor nas redes sociais.

Elise Troschel 1 de 38

A história de Elise com o Brasil começou ainda na infância. Filha de pai alemão e mãe brasileira, ela se mudou para Florianópolis aos 10 anos. Foi na ilha catarinense que descobriu o mundo da moda aos 14, quando começou a fazer trabalhos como modelo. As informações são do jornal Extra.

Com 1,70 m de altura, Elise não tinha necessariamente o perfil mais procurado pelas grandes passarelas, mas participou de diversas campanhas ao longo da carreira. Aos 21 anos, formou-se em Design de Moda e levou para o trabalho de conclusão de curso uma pesquisa sobre a relação entre o biquíni, o empoderamento feminino e a exposição do corpo nas redes sociais.

O interesse pela moda acabou se transformando em negócio. Elise é dona de uma marca de moda praia e costuma unir trabalho e viagens ao produzir ensaios com as próprias peças em destinos paradisíacos. Foi exatamente o que aconteceu durante a viagem com Ian por Bali, que marca a primeira 'lua de mel' do casal.

Anitta e Ian Bortolanza 1 de 10

"Sou grata em ter mais essa vertente profissional na minha vida, mas posso exclamar com total certeza que ter meu próprio negócio é o que me move. Os desafios são imensos, não vou mentir. Eles são diários. Principalmente quando comecei, era difícil ser levada a sério, mas fui achando as pessoas certas no caminho", contou em entrevista ao site de uma marca de roupas.

A empresária também leva para o negócio uma preocupação com sustentabilidade. Acostumada desde cedo a uma rotina disciplinada, Elise mantém uma vida próxima da natureza e afirma que toda a fabricação de sua marca segue uma proposta sustentável.

Paixão pelo surfe começou com um ex

Além da moda, o mar ocupa um espaço importante na vida da modelo. Elise é apaixonada por surfe, atividade que também faz parte da rotina de Ian. A relação com o esporte, porém, começou antes do atual relacionamento.

Ela contou que foi incentivada por um ex-namorado a experimentar a modalidade. A curiosidade surgiu ao observar a rotina de quem tinha o surfe como parte central da vida.