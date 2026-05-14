Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alerta astrológico ativa testes kármicos até o dia 20 de maio e 5 signos entram em fase decisiva que pode virar tudo

Situações desconfortáveis, decisões urgentes e verdades difíceis podem forçar mudanças que já não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A metade de maio chega com uma virada intensa e nada leve. Esse período não vem para agradar, vem para ajustar. Entre os dias 14 e 20, a energia pede responsabilidade, maturidade e decisões que muita gente vinha empurrando. Não é sobre caos externo, é sobre encarar o que já estava errado há um tempo. Para cinco signos, isso pode aparecer como pressão, atrasos ou situações que exigem posicionamento imediato. E ignorar agora tende a custar caro depois.

Leia mais

Imagem - 3 signos recebem notícia inesperada no amor ainda em maio e o que vem aí pode mudar tudo

3 signos recebem notícia inesperada no amor ainda em maio e o que vem aí pode mudar tudo

Imagem - Maio traz duas Luas Cheias raras e o impacto pode mudar o rumo dos signos de forma definitiva

Maio traz duas Luas Cheias raras e o impacto pode mudar o rumo dos signos de forma definitiva

Imagem - 5 signos entram em fase rara de proteção do Universo até 20 de maio e os sinais já começaram a aparecer

5 signos entram em fase rara de proteção do Universo até 20 de maio e os sinais já começaram a aparecer

Touro: O impacto é direto e pessoal. Você começa a questionar quem é hoje, o que quer e o que ainda faz sentido manter. Situações que antes pareciam confortáveis podem começar a incomodar de verdade. É um ponto de virada sobre identidade, autoestima e direção de vida.

Dica cósmica: Não escolha o caminho mais fácil, escolha o mais honesto com quem você está se tornando.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Leão: A cobrança vem na área profissional. Pode surgir pressão de superiores, desafios na carreira ou a necessidade de provar mais consistência. Não basta só confiança agora, é preciso mostrar estrutura e comprometimento.

Dica cósmica: Foque no longo prazo, porque é isso que vai sustentar seu crescimento daqui pra frente.

Perfume ideal para Leão

Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA

Virgem: A realidade financeira e os planos futuros entram em pauta. Ajustes podem ser necessários, principalmente se você vinha evitando decisões práticas. Esse é um momento de organizar, simplificar e escolher com mais clareza.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito, precisa ser funcional e sustentável.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Escorpião: As relações passam por um teste importante. Conversas sérias, decisões sobre compromisso ou até afastamentos podem acontecer. O que não é verdadeiro fica difícil de sustentar agora.

Dica cósmica: Diferencie intensidade de estabilidade, nem tudo que é forte é saudável.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Aquário: Questões familiares, emocionais ou ligadas à sua base começam a pedir atenção. Pode ser desconfortável, mas necessário. Algo precisa ser resolvido para que você se sinta realmente seguro.

Dica cósmica: Estabilidade não é aparência, é aquilo que te sustenta de verdade quando ninguém está vendo.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

Tags:

Signo Touro Leão Virgem Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Homem doa corpo da mãe para a ciência, descobre uso em experimento militar devastador e recebe indenização milionária

Homem doa corpo da mãe para a ciência, descobre uso em experimento militar devastador e recebe indenização milionária
Imagem - Alice Carvalho surge irreconhecível para viver Marta em novo filme e revela 'bênção' da jogadora

Alice Carvalho surge irreconhecível para viver Marta em novo filme e revela 'bênção' da jogadora
Imagem - Projeto pode declarar Fábio Porchat 'persona non grata'; entenda

Projeto pode declarar Fábio Porchat 'persona non grata'; entenda