ASTROLOGIA

Alerta astrológico ativa testes kármicos até o dia 20 de maio e 5 signos entram em fase decisiva que pode virar tudo

Situações desconfortáveis, decisões urgentes e verdades difíceis podem forçar mudanças que já não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A metade de maio chega com uma virada intensa e nada leve. Esse período não vem para agradar, vem para ajustar. Entre os dias 14 e 20, a energia pede responsabilidade, maturidade e decisões que muita gente vinha empurrando. Não é sobre caos externo, é sobre encarar o que já estava errado há um tempo. Para cinco signos, isso pode aparecer como pressão, atrasos ou situações que exigem posicionamento imediato. E ignorar agora tende a custar caro depois.

Touro: O impacto é direto e pessoal. Você começa a questionar quem é hoje, o que quer e o que ainda faz sentido manter. Situações que antes pareciam confortáveis podem começar a incomodar de verdade. É um ponto de virada sobre identidade, autoestima e direção de vida.

Dica cósmica: Não escolha o caminho mais fácil, escolha o mais honesto com quem você está se tornando.

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Leão: A cobrança vem na área profissional. Pode surgir pressão de superiores, desafios na carreira ou a necessidade de provar mais consistência. Não basta só confiança agora, é preciso mostrar estrutura e comprometimento.

Dica cósmica: Foque no longo prazo, porque é isso que vai sustentar seu crescimento daqui pra frente.

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Virgem: A realidade financeira e os planos futuros entram em pauta. Ajustes podem ser necessários, principalmente se você vinha evitando decisões práticas. Esse é um momento de organizar, simplificar e escolher com mais clareza.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito, precisa ser funcional e sustentável.

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Escorpião: As relações passam por um teste importante. Conversas sérias, decisões sobre compromisso ou até afastamentos podem acontecer. O que não é verdadeiro fica difícil de sustentar agora.

Dica cósmica: Diferencie intensidade de estabilidade, nem tudo que é forte é saudável.

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Aquário: Questões familiares, emocionais ou ligadas à sua base começam a pedir atenção. Pode ser desconfortável, mas necessário. Algo precisa ser resolvido para que você se sinta realmente seguro.

Dica cósmica: Estabilidade não é aparência, é aquilo que te sustenta de verdade quando ninguém está vendo.