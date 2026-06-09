ASTROLOGIA

Alerta de briga: Os signos que precisam segurar o orgulho nesta terça-feira (9 de junho)

Divisão de tarefas no emprego e conversas exigem diplomacia para evitar rompimentos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 15:51

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Esta terça-feira (9) chega testando os limites da sua inteligência emocional. O céu de hoje traz uma energia de confronto silencioso e disputas por território, seja na divisão de responsabilidades com um colega de equipe ou na condução de negócios com parceiros. O risco de bater de frente com alguém por pura teimosia ou mal-entendido é real, e o Universo avisa que o silêncio estratégico valerá mais do que qualquer orgulho.



O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Signos como Áries, Leão e Escorpião estarão no olho do furacão nesta terça-feira. Áries precisará negociar espaço com diplomacia para não criar inimigos no trabalho; Leão receberá propostas de negócios de amigos que exigem uma análise fria dos riscos; e Escorpião lidará com informações confidenciais que não devem ser compartilhadas com ninguém. O conselho dos astros é claro: segure o pavio curto antes que o estrago seja feito.

Na saúde, o corpo começa a cobrar o preço do estresse acumulado logo nas primeiras horas do dia. Sintomas como dores de cabeça causadas por telas ou tensões na região do pescoço servem como um aviso para você pausar e beber mais água. Não negligencie os sinais físicos tentando provar que é invencível. O verdadeiro guerreiro sabe a hora exata de recuar para preservar a própria energia.