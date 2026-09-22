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Alerta de oportunidade: 3 signos podem receber uma grande notícia no trabalho ou no dinheiro hoje (22 de setembro)

Uma conversa, decisão ou chance que parecia pequena pode abrir espaço para mudanças importantes na vida desses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e trabalho
Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda grande oportunidade chega fazendo barulho. Às vezes, ela aparece em uma conversa que finalmente acontece, em uma proposta que parecia improvável ou na clareza necessária para perceber que chegou a hora de mudar de estratégia.

Hoje, 22 de setembro, três signos podem sentir esse movimento com mais força, principalmente em assuntos ligados a carreira, dinheiro e planos de longo prazo. Para eles, a chamada bênção pode aparecer justamente quando deixam de esperar por uma solução perfeita e começam a agir de maneira mais consciente. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Virgem

Uma oportunidade profissional ou financeira pode chamar sua atenção hoje, mas talvez ela não pareça tão impressionante de início. Algo que antes parecia pequeno, complicado ou incerto pode começar a fazer muito mais sentido quando você olha para os detalhes.

Se vinha pensando em mudar sua estratégia no trabalho, assumir uma responsabilidade diferente ou desenvolver uma nova fonte de renda, transforme a ideia em um plano possível. Nas finanças, organizar contas, pagamentos e compromissos também pode revelar caminhos que estavam escondidos no meio da bagunça.

Nos relacionamentos, uma conversa simples pode ajudar você a entender melhor o que espera das pessoas que estão ao seu redor. Não é preciso forçar respostas, mas vale prestar atenção ao que as atitudes estão mostrando.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque ela parece pequena. Analise onde ela pode levar antes de decidir.

Virgem no trabalho

O Ambiente Ideal: a eficiência da organização. O escritório de Virgem é um ambiente limpo e organizado, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da análise. Virgem executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio mental. O descanso de Virgem é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Virgem é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte e garantir a qualidade do trabalho. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: reconhecimento da perfeição. Virgem busca a excelência em tudo o que faz e se orgulha de seu trabalho dedicado e preciso. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: a eficiência da organização. O escritório de Virgem é um ambiente limpo e organizado, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Você pode começar a perceber que o esforço feito nos últimos tempos não passou despercebido. Uma conversa no trabalho, uma tarefa que estava pendente ou uma decisão sobre seu futuro profissional pode ganhar uma importância maior hoje.

O reconhecimento talvez não venha como uma grande notícia. Pode ser apenas uma confirmação de que você está seguindo na direção certa. No dinheiro, porém, o momento pede planejamento. Rever gastos, pagamentos e objetivos pode ser tão importante quanto buscar novas oportunidades.

Na vida pessoal, você tende a valorizar mais a estabilidade e relações que demonstram compromisso. Uma conversa sincera sobre o futuro pode ajudar a colocar as coisas no lugar.

Dica cósmica: se existe uma conversa profissional que você vem adiando, organize seus argumentos e dê o primeiro passo.

Capricórnio no trabalho

O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a determinação da execução. Capricórnio executa suas tarefas com foco e determinação, garantindo resultados sólidos e de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos frutos do trabalho. O descanso de Capricórnio é um momento de prazer e relaxamento, valorizando suas conquistas e recarregando as energias para os próximos desafios. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: o líder que executa. Capricórnio motiva a equipe com sua determinação e foco, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença autoritária. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do sucesso. Capricórnio busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA

Peixes

A oportunidade pode começar com uma percepção. Você talvez finalmente entenda por que determinada situação vem ocupando tanto espaço na sua cabeça, e essa clareza pode mudar a maneira como encara uma decisão pessoal ou profissional.

No trabalho, evite escolher um caminho apenas por estar cansado de esperar. Ao mesmo tempo, não rejeite uma possibilidade simplesmente porque ela exige que você saia da zona de conforto. No dinheiro, pense no que pode trazer segurança a longo prazo, em vez de buscar apenas uma satisfação imediata.

Nos relacionamentos, essa compreensão pode ser ainda mais importante. Você pode perceber o que realmente precisa de uma conexão e onde vinha abrindo mão demais para manter determinada situação funcionando.

Dica cósmica: escreva a decisão que mais tem ocupado seus pensamentos e liste o que você realmente deseja antes de escolher o próximo passo.

Peixes no trabalho

O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a expressão da criatividade intuitiva. Peixes executa suas tarefas com foco e criatividade, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Peixes é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Peixes é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte emocional e criativo aos colegas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da transformação inspiradora. Peixes busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

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Signo Trabalho Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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