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Alerta de Pix! 5 signos vão ver o dinheiro melhorar durante a temporada de Libra

Até 23 de outubro, oportunidades profissionais, negociações e novas conexões podem abrir caminhos importantes para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Libra começou em 22 de setembro e segue até 23 de outubro, colocando relacionamentos, acordos, negociações e decisões importantes no centro das atenções. Para alguns signos, esse período também pode trazer reflexos positivos na vida financeira.

A prosperidade não precisa aparecer como dinheiro caindo do céu. Uma parceria vantajosa, um novo cliente, uma negociação bem-feita ou uma oportunidade profissional podem ser justamente o ponto de partida para melhorar os ganhos. Para cinco signos, saber reconhecer essas possibilidades pode fazer toda a diferença. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries

Durante a temporada de Libra, as parcerias ganham importância para você, Áries, inclusive quando o assunto é dinheiro. Uma colaboração que parecia difícil pode começar a fazer sentido quando os dois lados estão dispostos a negociar.

Uma conversa profissional pode evoluir para um novo projeto, uma parceria comercial ou até uma condição melhor de trabalho. O segredo será não agir por impulso só porque a proposta parece lucrativa.

Antes de fechar qualquer acordo, confira valores, responsabilidades e condições. Uma oportunidade realmente boa precisa continuar fazendo sentido depois que a empolgação passa.

Dica cósmica: negocie sem pressa e não tenha medo de pedir condições melhores quando souber o valor que está entregando.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: restaurante moderno e ousado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: pista de kart com clima competitivo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: trilha com vista dramática por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: festival ou show ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: academia com clima intenso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Câncer

Sua vida profissional pode ganhar mais destaque durante a temporada de Libra, Câncer. Um período de trabalho consistente pode começar a gerar reconhecimento, novas responsabilidades ou uma oportunidade capaz de melhorar sua estabilidade financeira.

Se você está esperando uma promoção, aumento ou mudança de função, pode ser importante mostrar com clareza tudo o que já conquistou. Esperar que os outros percebam seu esforço automaticamente nem sempre funciona.

A tendência é mais favorável para quem pensa no longo prazo. Em vez de correr atrás de um ganho rápido, você pode se beneficiar mais de uma oportunidade capaz de construir uma renda mais estável.

Dica cósmica: fale sobre suas conquistas e deixe claro onde você quer chegar profissionalmente. Seu trabalho merece ser visto.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Leão

Sua rede de contatos pode valer mais do que você imagina, Leão. Durante a temporada de Libra, conversas, indicações e conexões profissionais podem aproximar você de oportunidades financeiras interessantes.

Um projeto pode ganhar visibilidade depois que você apresenta uma ideia para as pessoas certas. O mesmo vale para clientes, vendas, divulgação e trabalhos que dependem de comunicação.

O importante é não deixar boas conversas morrerem na informalidade. Se alguém demonstrar interesse no que você faz, dê continuidade e transforme a possibilidade em algo concreto.

Dica cósmica: faça o acompanhamento daquela conversa que parecia promissora. Às vezes, o dinheiro está justamente no segundo contato.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Libra

A temporada do seu signo coloca você em evidência, Libra, e isso pode ter reflexos diretos na vida profissional e financeira. Este é um período interessante para rever o quanto você cobra, o que oferece e até onde pretende chegar.

Pedir um aumento, negociar um novo projeto, apresentar uma proposta ou buscar clientes pode parecer desconfortável, mas a temporada favorece justamente quem aprende a defender melhor o próprio valor.

Só existe um cuidado: não confunda prosperidade com a obrigação de sustentar um determinado estilo de vida. Melhorar a vida financeira também significa saber onde vale a pena gastar e onde é melhor guardar.

Dica cósmica: pare de diminuir o preço do seu trabalho para agradar os outros. Valorizar seu esforço também faz parte da sua prosperidade.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Aquário

Novas experiências e contatos com pessoas de diferentes áreas podem ampliar suas possibilidades financeiras, Aquário. Uma ideia que hoje parece pequena pode encontrar um público muito maior quando você sai dos mesmos círculos de sempre.

Projetos digitais, estudos, consultorias, trabalhos com pessoas de outras regiões ou até uma colaboração inesperada podem abrir caminhos que não estavam no seu radar.

O retorno, porém, pode não ser imediato. Uma conexão feita agora pode se transformar em uma oportunidade financeira mais adiante. Por isso, vale escolher com cuidado onde colocar seu tempo e sua energia.

Dica cósmica: não tente abraçar dez oportunidades ao mesmo tempo. Escolha aquelas que têm potencial real e dê espaço para elas crescerem.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de jogos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: date em cafeteria moderna com vibe diferente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: sessão de filmes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: feira criativa ou de artesanato local por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de música em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

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