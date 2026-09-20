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Alerta para 3 signos: uma oportunidade de ganhar dinheiro pode aparecer nesta semana, mas eles precisam agir antes de 27 de setembro

De 21 a 27 de setembro, decisões financeiras, parcerias e mudanças de atitude podem fazer a diferença para quem souber aproveitar o momento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 15:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana começa com um recado importante para três signos: ficar esperando não será suficiente. Entre os dias 21 e 27 de setembro, algumas oportunidades podem surgir justamente quando eles estiverem dispostos a mudar a estratégia, aceitar ajuda ou finalmente apostar em algo que vinha sendo adiado.

O período favorece avanços financeiros e profissionais, mas existe uma condição em comum: é preciso participar ativamente do próprio crescimento. Para esses signos, o que acontecer nesta semana pode depender muito mais das escolhas que fizerem do que da sorte. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Câncer precisa ficar atento ao que pode mudar sua relação com dinheiro e sucesso. Existe potencial para uma fase de crescimento, mas ela não acontece simplesmente esperando que uma oportunidade apareça pronta na sua frente.

O desafio será sair do conforto e tomar decisões que possam alterar o rumo dos próximos meses. Isso pode significar buscar uma nova fonte de renda, assumir um projeto mais ambicioso ou mudar a maneira como você encara seus objetivos. Ao mesmo tempo, não é preciso resolver tudo de uma vez. Crescer também significa saber dosar esforço e preservar energia para continuar avançando.

Dica cósmica: escolha uma mudança importante e comece agora, mas sem transformar pressa em decisões impulsivas.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Virgem

Virgem pode encontrar uma peça que estava faltando para avançar financeiramente: as pessoas certas. Uma parceria profissional, colaboração ou contato estratégico pode abrir portas que seriam muito mais difíceis de alcançar sozinho.

O momento pede que você deixe um pouco de lado a necessidade de controlar cada detalhe. Isso não significa confiar em qualquer pessoa, mas reconhecer quando uma boa aliança pode levar seus planos muito mais longe. Uma escolha feita agora pode ter efeitos importantes sobre sua vida financeira no futuro.

Dica cósmica: observe quem realmente agrega aos seus planos e não deixe uma boa oportunidade passar por medo de dividir o controle.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Peixes

Peixes precisa colocar uma lupa sobre a própria vida e perguntar onde está gastando energia demais para receber pouco em troca. A semana pode trazer uma oportunidade de reorganizar prioridades, inclusive quando o assunto é dinheiro e valorização pessoal.

Isso significa estabelecer limites e parar de alimentar situações que drenam seus recursos, tempo ou disposição. Quando você começa a direcionar sua energia para aquilo que realmente importa, fica mais fácil abrir espaço para novas possibilidades. Uma atitude corajosa agora pode marcar o início de uma fase muito mais próspera.

Dica cósmica: não espere sentir segurança absoluta para agir. Escolha uma prioridade e coloque sua energia nela antes que a oportunidade passe.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

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