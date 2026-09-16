Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alerta para o corpo: 5 signos precisam desacelerar e cuidar melhor da saúde a partir de hoje (16 de setembro)

Esses signos podem perceber com mais clareza quando é hora de respeitar os próprios limites e prestar atenção ao bem-estar físico

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e saúde
Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, dia 16 de setembro, cinco signos entram em uma fase que pede mais atenção à saúde física e à maneira como o corpo vem respondendo à rotina. Em meio a compromissos, cobranças e responsabilidades, pode ser fácil ignorar o cansaço e continuar no mesmo ritmo.

O momento favorece uma postura mais consciente com o próprio corpo. Isso significa observar sinais de desgaste, respeitar a necessidade de descanso e evitar exageros que podem transformar um simples cansaço em um problema maior. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (16 de setembro): foco e estratégia ajudam a transformar ambição em resultado

Cor e número da sorte de hoje (16 de setembro): foco e estratégia ajudam a transformar ambição em resultado

Imagem - Tem coisa boa chegando: 4 signos entram em uma fase de sorte hoje (16 de setembro) e podem receber uma oportunidade inesperada

Tem coisa boa chegando: 4 signos entram em uma fase de sorte hoje (16 de setembro) e podem receber uma oportunidade inesperada

Imagem - Lua em Sagitário chega hoje (16 de setembro) e melhora a vida de 3 signos, que recuperam o foco e atraem boas oportunidades

Lua em Sagitário chega hoje (16 de setembro) e melhora a vida de 3 signos, que recuperam o foco e atraem boas oportunidades

Touro

Touro pode perceber que insistir no mesmo ritmo nem sempre significa produtividade. A partir de hoje, vale observar com mais cuidado como o corpo está reagindo à rotina e se existe algum excesso que vem sendo tratado como normal.

O signo tende a gostar de estabilidade, mas isso também pode fazer com que permaneça durante muito tempo em hábitos que já não fazem tão bem. Uma rotina mais organizada, pausas ao longo do dia e atenção ao descanso podem ajudar a recuperar a disposição.

Dica cósmica: não espere o corpo reclamar para perceber que você precisa diminuir o ritmo.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Gêmeos

Gêmeos pode precisar desacelerar para perceber o que o corpo vem tentando comunicar. A facilidade para se manter ocupado e pular de uma tarefa para outra pode fazer com que sinais de cansaço passem despercebidos.

A partir de hoje, uma rotina menos acelerada pode ajudar a recuperar energia. Também é um bom momento para observar se excesso de compromissos, poucas horas de sono ou falta de pausas estão afetando o bem-estar.

Dica cósmica: seu corpo também precisa de atenção quando aparentemente está tudo bem.

Filmes para Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
1 de 10
Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Leão

Leão pode sentir vontade de manter uma rotina intensa, mas o corpo pode pedir um pouco mais de moderação. A partir de hoje, atenção especial ao equilíbrio entre compromissos, atividade física e momentos de recuperação pode ser importante.

Também vale evitar transformar disposição em excesso. Se houver cansaço, dor ou qualquer sintoma persistente, o ideal é não ignorar o sinal e procurar orientação profissional quando necessário.

Dica cósmica: respeite seus limites físicos e não transforme disposição em obrigação de estar sempre no máximo.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Escorpião

Escorpião pode precisar ficar mais atento ao desgaste acumulado. Quando está concentrado em um objetivo, o signo pode simplesmente ignorar sinais de cansaço para continuar fazendo o que precisa ser feito.

A partir de hoje, porém, vale trocar a lógica do esforço constante por uma rotina que também inclua recuperação. Sono adequado, momentos de pausa e menos excesso podem fazer diferença na disposição ao longo dos próximos dias.

Dica cósmica: descansar também faz parte do processo de cuidar de si, não é perda de tempo.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Aquário

Aquário pode perceber que a mente está cheia enquanto o corpo começa a cobrar a conta. A partir de hoje, organizar melhor a rotina pode ser uma maneira simples de reduzir o desgaste físico provocado por excesso de tarefas e falta de pausas.

Pequenos ajustes podem ajudar, como estabelecer horários mais regulares para dormir, fazer refeições com calma e reservar algum tempo para se movimentar ou simplesmente descansar.

Dica cósmica: cuide da rotina básica antes de tentar resolver tudo de uma vez.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada