ASTROLOGIA

Alerta para o corpo: 5 signos precisam desacelerar e cuidar melhor da saúde a partir de hoje (16 de setembro)

Esses signos podem perceber com mais clareza quando é hora de respeitar os próprios limites e prestar atenção ao bem-estar físico

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, dia 16 de setembro, cinco signos entram em uma fase que pede mais atenção à saúde física e à maneira como o corpo vem respondendo à rotina. Em meio a compromissos, cobranças e responsabilidades, pode ser fácil ignorar o cansaço e continuar no mesmo ritmo.

O momento favorece uma postura mais consciente com o próprio corpo. Isso significa observar sinais de desgaste, respeitar a necessidade de descanso e evitar exageros que podem transformar um simples cansaço em um problema maior. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode perceber que insistir no mesmo ritmo nem sempre significa produtividade. A partir de hoje, vale observar com mais cuidado como o corpo está reagindo à rotina e se existe algum excesso que vem sendo tratado como normal.

O signo tende a gostar de estabilidade, mas isso também pode fazer com que permaneça durante muito tempo em hábitos que já não fazem tão bem. Uma rotina mais organizada, pausas ao longo do dia e atenção ao descanso podem ajudar a recuperar a disposição.

Dica cósmica: não espere o corpo reclamar para perceber que você precisa diminuir o ritmo.

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Gêmeos

Gêmeos pode precisar desacelerar para perceber o que o corpo vem tentando comunicar. A facilidade para se manter ocupado e pular de uma tarefa para outra pode fazer com que sinais de cansaço passem despercebidos.

A partir de hoje, uma rotina menos acelerada pode ajudar a recuperar energia. Também é um bom momento para observar se excesso de compromissos, poucas horas de sono ou falta de pausas estão afetando o bem-estar.

Dica cósmica: seu corpo também precisa de atenção quando aparentemente está tudo bem.

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Leão

Leão pode sentir vontade de manter uma rotina intensa, mas o corpo pode pedir um pouco mais de moderação. A partir de hoje, atenção especial ao equilíbrio entre compromissos, atividade física e momentos de recuperação pode ser importante.

Também vale evitar transformar disposição em excesso. Se houver cansaço, dor ou qualquer sintoma persistente, o ideal é não ignorar o sinal e procurar orientação profissional quando necessário.

Dica cósmica: respeite seus limites físicos e não transforme disposição em obrigação de estar sempre no máximo.

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Escorpião

Escorpião pode precisar ficar mais atento ao desgaste acumulado. Quando está concentrado em um objetivo, o signo pode simplesmente ignorar sinais de cansaço para continuar fazendo o que precisa ser feito.

A partir de hoje, porém, vale trocar a lógica do esforço constante por uma rotina que também inclua recuperação. Sono adequado, momentos de pausa e menos excesso podem fazer diferença na disposição ao longo dos próximos dias.

Dica cósmica: descansar também faz parte do processo de cuidar de si, não é perda de tempo.

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Aquário

Aquário pode perceber que a mente está cheia enquanto o corpo começa a cobrar a conta. A partir de hoje, organizar melhor a rotina pode ser uma maneira simples de reduzir o desgaste físico provocado por excesso de tarefas e falta de pausas.

Pequenos ajustes podem ajudar, como estabelecer horários mais regulares para dormir, fazer refeições com calma e reservar algum tempo para se movimentar ou simplesmente descansar.

Dica cósmica: cuide da rotina básica antes de tentar resolver tudo de uma vez.