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Alesso é confirmado no Camarote Salvador 2027; DJ retorna ao evento após quase nove anos

Artista sueco se apresenta na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro, ao lado de Saulo Fernandes e Carlinhos Brown; esta será sua quarta participação no espaço

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:46

DJ sueco se apresenta na segunda-feira de Carnaval, ao lado de Saulo Fernandes e Carlinhos Brown Crédito: Divulgação

O DJ e produtor sueco Alesso está confirmado no line-up do Camarote Salvador 2027. Um dos principais nomes da música eletrônica mundial, o artista retorna ao evento após quase nove anos e será uma das atrações da segunda-feira de Carnaval, em 8 de fevereiro, mesma noite em que também se apresentam Saulo Fernandes e Carlinhos Brown.

Dono de sucessos como Heroes (We Could Be), parceria com Tove Lo, e Calling (Lose My Mind), gravada com Sebastian Ingrosso e Ryan Tedder, Alesso acumula mais de 5,5 bilhões de reproduções em plataformas digitais. Ao longo da carreira, também lançou colaborações com nomes como Calvin Harris, Katy Perry, Zara Larsson, Marshmello e Anitta.

Alesso 1 de 5

O reconhecimento internacional inclui certificações de platina, posições de destaque nas paradas da Billboard e uma indicação ao Grammy. O produtor também já passou por grandes festivais da música eletrônica, como Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella e Electric Daisy Carnival.

Esta será a quarta apresentação de Alesso no Camarote Salvador. A estreia aconteceu em 2013, seguida por participações em 2015 e 2018. Na última passagem, o artista havia lançado recentemente Is That For Me, parceria com Anitta.

Quem mais vai tocar no Camarote Salvador 2027?

A programação já anunciada reúne artistas de diferentes gêneros musicais nos seis dias de festa, entre 4 e 9 de fevereiro.

Na quinta-feira (4), estão confirmados Léo Santana e Durval Lelys, além do retorno de MC Leozinho e da estreia do Syon Trio. Na sexta (5), o público poderá acompanhar Menos é Mais, Diggo, Timbalada e Alexandre Peixe.

O sábado (6) terá apresentações de Xanddy Harmonia, É o Tchan e Alok. No domingo (7), será a vez de Bell Marques, Psirico e Chamuska.