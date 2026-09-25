TELEVISÃO

Alex Escobar celebra volta às gravações após afastamento: ‘É muito significativo’

Apresentador retornou ao trabalho presencial nesta sexta-feira e ainda evita participações ao vivo enquanto segue em tratamento

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:35

Alex Escobar Crédito: João Miguel Júnior/TV Globo

Alex Escobar voltou a gravar presencialmente nesta sexta-feira (25) e compartilhou a emoção de retomar a rotina profissional após meses afastado. O apresentador estava no CT Moacyr Barbosa, onde se preparava para entrevistar o goleiro Léo Jardim, do Vasco.

O jornalista precisou se afastar da Globo para se dedicar ao tratamento da miastenia gravis, diagnosticada após ele passar mal durante uma transmissão da Copa do Mundo, em julho.

“É muito gratificante, porque no dia 22 fez três meses daquilo que aconteceu na Copa comigo. Três meses de muita batalha, muita luta. E hoje, estar aqui, me sentindo bem, produtivo, significa demais para mim”, afirmou.

Escobar também aproveitou o momento para agradecer as mensagens que recebeu durante o período afastado. Segundo ele, o apoio dos seguidores foi importante ao longo desses três meses.

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“Tenho recebido uma energia tão boa nesse lugar, rede social. Que é um lugar, às vezes, tão tóxico, né? E comigo tem sido assim, de muito carinho, muita energia boa”, contou.

Apesar do retorno às gravações, o apresentador explicou que ainda não se sente seguro para voltar às entradas ao vivo. Por enquanto, ele seguirá participando apenas de conteúdos gravados.

“Eu ainda estou fazendo coisas gravadas só, porque ainda tenho um probleminha de vez em quando. Ainda estou meio inseguro para fazer ao vivo”, disse.