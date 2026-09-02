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Alex Escobar faz desabafo após cirurgia para retirar tumor e pede carinho aos fãs: 'Me abracem

Afastado da TV, jornalista de 55 anos contou que ainda precisa de tempo para se recuperar e agradeceu o apoio da família, amigos e seguidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 23:31

Alex Escobar falou sobre a recuperação após cirurgia para retirar um tumor e pediu carinho aos fãs: “Me abracem!”
Alex Escobar falou sobre a recuperação após cirurgia para retirar um tumor e pediu carinho aos fãs: “Me abracem!” Crédito: Reprodução

Alex Escobar abriu o coração sobre o momento que está vivendo após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor de aparência benigna no timo. Afastado da televisão desde o procedimento, realizado no último dia 6, o jornalista compartilhou uma reflexão nas redes sociais nesta quarta-feira (2) e afirmou que ainda tem um período de recuperação pela frente.

“Passando pra dizer que ainda tenho uma estrada a percorrer até que volte tudo ao normal. Vou ficar bem, só preciso de tempo”, escreveu o apresentador.

No texto, Alex contou que passou por um período de incertezas até descobrir o que estava acontecendo e destacou a confiança nos profissionais que acompanham seu tratamento.

“Já estive na escuridão de nem saber o que tinha e hoje sei o que tenho e confio nos médicos que me guiam pra superar”, afirmou. O jornalista também disse que mantém a fé em Deus durante o processo.

Alex Escobar

Alex Escobar por Reprodução
Alex Escobar por João Miguel Júnior/TV Globo
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
Alex Escobar por Reprodução
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
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Alex Escobar por Reprodução/Instagram
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
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Alex Escobar por Leo Rosario/TV Globo
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Alex Escobar por Reprodução

Apoio da família

Ao falar sobre a recuperação, Escobar destacou o carinho que tem recebido das pessoas próximas. Ele citou as mensagens enviadas por amigos, seguidores e até por pessoas que não conhece pessoalmente, além das visitas e do apoio dos familiares.

“Me alimento de amor em cada mensagem de amigos, de gente que nem conheço pessoalmente, de cada visita, do amor dos meus pais, da minha filha, dos meus filhos, da minha mulher que tem sido meu pilar, minha fortaleza”, declarou.

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O jornalista ainda afirmou que o momento fez com que passasse a prestar mais atenção nas coisas pelas quais pode agradecer. “Nesse tempo, tenho estado atento ao que agradecer, mais do que questionar”, escreveu.

A publicação reuniu fotos de momentos pessoais e profissionais. Entre os registros, Alex incluiu uma imagem do narrador Luís Roberto, que também enfrentou problemas de saúde e voltou ao trabalho. “Ele também teve seus desafios, grandes! E está de volta. Me inspirando”, afirmou.

No fim da mensagem, Escobar indicou que pretende retornar à televisão quando estiver preparado. “Até já, gente boa! Volto já. Quando der, quando for o tempo certo”, escreveu.

E deixou um pedido aos fãs para quando esse momento chegar: “E quando isso acontecer, por favor, me abracem! Muito. Tô morrendo de saudade”.

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