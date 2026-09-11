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Alex Escobar revela detalhes da recuperação após diagnóstico de doença rara no ‘Fantástico’

Apresentador passou mal durante a cobertura da Copa do Mundo e precisou interromper o trabalho para iniciar o tratamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 22:41

Alex Escobar
Alex Escobar fala sobre a recuperação após descobrir a miastenia gravis durante a cobertura da Copa do Mundo Crédito: Leo Rosario/TV Globo

Alex Escobar vai falar pela primeira vez em detalhes sobre o período de recuperação após o diagnóstico de miastenia gravis, em entrevista a Maju Coutinho que será exibida neste domingo (13), no ‘Fantástico’. O apresentador da Globo enfrentou um problema de saúde durante a cobertura da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, e precisou retornar ao Brasil para cuidar da saúde.

O mal-estar aconteceu durante uma transmissão do Mundial e fez com que Escobar deixasse a cobertura. De volta ao país, ele passou por uma investigação médica até descobrir a doença autoimune, que afeta a comunicação entre os nervos e os músculos e pode provocar diferentes graus de fraqueza muscular.

Alex Escobar

Alex Escobar por Reprodução
Alex Escobar por João Miguel Júnior/TV Globo
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
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Alex Escobar por Leo Rosario/TV Globo
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Alex Escobar por Reprodução

Como parte do tratamento, o apresentador foi submetido em agosto a uma cirurgia para retirar um tumor de aparência benigna localizado no timo. Após o procedimento, ele compartilhou com os seguidores um desabafo sobre o período de incertezas e agradeceu o apoio recebido.

Escobar definiu os últimos meses como um período de “ensinamentos” e contou que precisou lidar com uma série de adversidades. “Hoje dei um grande passo para tudo voltar ao normal. Estou feliz”, escreveu na ocasião.

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O que é miastenia gravis?

A miastenia gravis é uma doença autoimune que provoca falhas na comunicação entre nervos e músculos, podendo causar fraqueza em regiões como olhos, rosto, braços, pernas e pescoço. Em situações mais graves, também pode comprometer os músculos responsáveis pela respiração.

Entre os sintomas estão pálpebras caídas, visão dupla, cansaço muscular, dificuldade para falar, mastigar ou engolir e fraqueza nos membros. Os sinais podem piorar após esforço e melhorar com o descanso.

A condição não tem cura, mas existem tratamentos capazes de controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

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