EM RECUPERAÇÃO

Alex Escobar volta ao trabalho após doença rara, mas ainda não aparecerá na TV: 'Passo enorme'

Apresentador do Globo Esporte falou sobre a felicidade de voltar ao convívio dos colegas após ser diagnosticado com Miastenia Gravis

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:42

Alex Escobar Crédito: João Miguel Júnior/TV Globo

Alex Escobar, de 51 anos, está de volta ao trabalho. O apresentador do Globo Esporte compartilhou nesta segunda-feira (14) um vídeo em que aparece novamente diante dos microfones da redação, meses depois de passar mal ao vivo durante a cobertura da Copa do Mundo e descobrir uma doença autoimune rara.

Apesar do retorno, Alex ainda não reassumiu o comando do programa na televisão. Por enquanto, ele está gravando offs, as narrações usadas para acompanhar as imagens das reportagens.

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"Hoje eu estou voltando a conviver com essa sala e com esse microfone. Por enquanto, só gravando o que a gente chama de off, que são os textos que a gente grava aqui na cabine para ilustrar as imagens e fazer as reportagens que vocês veem sempre no Globo Esporte. Para mim, já significa demais", contou.

O jornalista não escondeu a emoção ao falar sobre a volta ao ambiente de trabalho e o reencontro com os colegas.

"Vocês não imaginam minha alegria de estar nesse ambiente, de estar produzindo, me sentindo útil e voltando ao convívio dos amigos do Globo Esporte. Por enquanto, a Duda Dalponte continua no comando do pagode. Ela tem feito muito bem por sinal. Vou devagarzinho e, qualquer hora, eu assumo lá de novo a apresentação. Estou muito feliz. Passo enorme dentro de tudo que vivi recentemente", afirmou.

O que aconteceu com Alex Escobar?

Alex foi afastado da cobertura da Copa do Mundo de 2026 depois de passar mal ao vivo. Após voltar para casa e realizar uma série de exames, ele recebeu o diagnóstico de Miastenia Gravis, uma doença autoimune rara que pode provocar fraqueza e fadiga muscular.

A condição ocorre quando o sistema imunológico produz anticorpos que interferem na comunicação entre os nervos e os músculos. Como consequência, os sinais necessários para a contração muscular são prejudicados.

Em entrevista ao Fantástico, Alex já havia falado sobre o período difícil desde os primeiros sintomas até a descoberta do diagnóstico.