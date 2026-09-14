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Alex Escobar volta ao trabalho após doença rara, mas ainda não aparecerá na TV: 'Passo enorme'

Apresentador do Globo Esporte falou sobre a felicidade de voltar ao convívio dos colegas após ser diagnosticado com Miastenia Gravis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:42

Alex Escobar
Alex Escobar Crédito: João Miguel Júnior/TV Globo

Alex Escobar, de 51 anos, está de volta ao trabalho. O apresentador do Globo Esporte compartilhou nesta segunda-feira (14) um vídeo em que aparece novamente diante dos microfones da redação, meses depois de passar mal ao vivo durante a cobertura da Copa do Mundo e descobrir uma doença autoimune rara.

Apesar do retorno, Alex ainda não reassumiu o comando do programa na televisão. Por enquanto, ele está gravando offs, as narrações usadas para acompanhar as imagens das reportagens.

Alex Escobar

Alex Escobar por Reprodução
Alex Escobar por João Miguel Júnior/TV Globo
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
Alex Escobar por Reprodução
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
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Alex Escobar por Reprodução/Instagram
Alex Escobar por Reprodução/Instagram
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Alex Escobar por Leo Rosario/TV Globo
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Alex Escobar por Reprodução

"Hoje eu estou voltando a conviver com essa sala e com esse microfone. Por enquanto, só gravando o que a gente chama de off, que são os textos que a gente grava aqui na cabine para ilustrar as imagens e fazer as reportagens que vocês veem sempre no Globo Esporte. Para mim, já significa demais", contou.

O jornalista não escondeu a emoção ao falar sobre a volta ao ambiente de trabalho e o reencontro com os colegas.

"Vocês não imaginam minha alegria de estar nesse ambiente, de estar produzindo, me sentindo útil e voltando ao convívio dos amigos do Globo Esporte. Por enquanto, a Duda Dalponte continua no comando do pagode. Ela tem feito muito bem por sinal. Vou devagarzinho e, qualquer hora, eu assumo lá de novo a apresentação. Estou muito feliz. Passo enorme dentro de tudo que vivi recentemente", afirmou.

O que aconteceu com Alex Escobar?

Alex foi afastado da cobertura da Copa do Mundo de 2026 depois de passar mal ao vivo. Após voltar para casa e realizar uma série de exames, ele recebeu o diagnóstico de Miastenia Gravis, uma doença autoimune rara que pode provocar fraqueza e fadiga muscular.

A condição ocorre quando o sistema imunológico produz anticorpos que interferem na comunicação entre os nervos e os músculos. Como consequência, os sinais necessários para a contração muscular são prejudicados.

Em entrevista ao Fantástico, Alex já havia falado sobre o período difícil desde os primeiros sintomas até a descoberta do diagnóstico.

"Esse é um ano de ensinamentos, de pausas forçadas que obrigam a refletir, lidar com adversidade, respirar fundo, lutar, desabafar, chorar, se levantar. Não foi nada fácil me despedir da Copa sem saber o que eu tinha. A volta pra casa no avião com muitas dúvidas, o diagnóstico que mostrava que a luta seria grande. Mas hoje dei um grande passo para tudo voltar ao normal", afirmou.

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