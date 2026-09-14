Alex Escobar volta ao trabalho após doença rara, mas ainda não aparecerá na TV: 'Passo enorme'

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Giuliana Mancini
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:42
Alex Escobar, de 51 anos, está de volta ao trabalho. O apresentador do Globo Esporte compartilhou nesta segunda-feira (14) um vídeo em que aparece novamente diante dos microfones da redação, meses depois de passar mal ao vivo durante a cobertura da Copa do Mundo e descobrir uma doença autoimune rara.
Apesar do retorno, Alex ainda não reassumiu o comando do programa na televisão. Por enquanto, ele está gravando offs, as narrações usadas para acompanhar as imagens das reportagens.
Alex Escobar
"Hoje eu estou voltando a conviver com essa sala e com esse microfone. Por enquanto, só gravando o que a gente chama de off, que são os textos que a gente grava aqui na cabine para ilustrar as imagens e fazer as reportagens que vocês veem sempre no Globo Esporte. Para mim, já significa demais", contou.
O jornalista não escondeu a emoção ao falar sobre a volta ao ambiente de trabalho e o reencontro com os colegas.
"Vocês não imaginam minha alegria de estar nesse ambiente, de estar produzindo, me sentindo útil e voltando ao convívio dos amigos do Globo Esporte. Por enquanto, a Duda Dalponte continua no comando do pagode. Ela tem feito muito bem por sinal. Vou devagarzinho e, qualquer hora, eu assumo lá de novo a apresentação. Estou muito feliz. Passo enorme dentro de tudo que vivi recentemente", afirmou.
O que aconteceu com Alex Escobar?
Alex foi afastado da cobertura da Copa do Mundo de 2026 depois de passar mal ao vivo. Após voltar para casa e realizar uma série de exames, ele recebeu o diagnóstico de Miastenia Gravis, uma doença autoimune rara que pode provocar fraqueza e fadiga muscular.
A condição ocorre quando o sistema imunológico produz anticorpos que interferem na comunicação entre os nervos e os músculos. Como consequência, os sinais necessários para a contração muscular são prejudicados.
Em entrevista ao Fantástico, Alex já havia falado sobre o período difícil desde os primeiros sintomas até a descoberta do diagnóstico.
"Esse é um ano de ensinamentos, de pausas forçadas que obrigam a refletir, lidar com adversidade, respirar fundo, lutar, desabafar, chorar, se levantar. Não foi nada fácil me despedir da Copa sem saber o que eu tinha. A volta pra casa no avião com muitas dúvidas, o diagnóstico que mostrava que a luta seria grande. Mas hoje dei um grande passo para tudo voltar ao normal", afirmou.