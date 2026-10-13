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Alexandre Frota reage a deboche de Maurício Mattar e joga na cara lista de coisas boas que já fez pelo ator: 'Dividimos prato de comida'

Vereador relembrou momentos de dificuldade do antigo amigo, que ironizou sua campanha em apoio a Lula; artistas trabalharam juntos em 'Roque Santeiro'

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:11

Alexandre Frota e Maurício Mattar Crédito: Reprodução

Uma amizade de décadas entre Alexandre Frota e Maurício Mattar virou motivo de desentendimento público nas redes sociais. Nesta segunda-feira (12), Frota fez um desabafo após o antigo amigo ironizar seu apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Incomodado com a provocação, o ator e vereador de Cotia, em São Paulo, resolveu relembrar episódios da convivência entre os dois, incluindo momentos em que afirma ter ajudado Mattar.

A discussão começou quando Frota apareceu em um vídeo afirmando que trabalharia para conquistar votos para Lula. Nos comentários da publicação, Maurício Mattar reagiu com emojis de risada e escreveu: "Rindo até 2090".

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A resposta não agradou ao ex-deputado, que compartilhou uma captura de tela do comentário em seu perfil no Instagram e publicou um relato sobre a relação que mantinha com o ator.

"Me preocupei com ele quando saiu de casa e não tinha onde morar, morou lá em casa, estendi as mãos pra ele várias vezes, foi um grande parceiro de teatro, juntos fizemos o maior sucesso da TV brasileira, Roque Santeiro, dividimos prato de comida, vocês acreditam?", escreveu Frota.

O vereador também recordou o início da carreira dos dois na televisão e um episódio delicado envolvendo a saúde de Mattar. "Passamos no teste da Globo juntos e, quando infartou, eu fui o primeiro a chegar no hospital. É, eu estava lá do lado dele para tudo", afirmou.

Na publicação, Frota atribuiu o desgaste da amizade às divergências políticas. Segundo ele, o bolsonarismo seria responsável por fazer "um irmão rir e gargalhar da opção do outro irmão publicamente".

Apesar da mágoa, o ator afirmou que continua reconhecendo a importância de Mattar em sua trajetória. "Mesmo assim você tem uma importância ímpar na minha vida, e isso nem o Bolsonaro vai conseguir apagar", declarou.

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Frota também aproveitou para devolver a ironia sobre o ano de 2090, mencionado pelo antigo amigo. "Hoje você está com 62 anos, acho muito pouco provável que consiga rir até 2090, rs. Aliás, tô gostando de você na novela. Depois de tantos anos conseguiu voltar, vibrei muito por você", escreveu.

A publicação foi acompanhada por uma regravação da música "A Viagem", interpretada por Maurício Mattar, que também ficou conhecido pela atuação em novelas da TV Globo.

A divergência entre os artistas acompanha mudanças na trajetória política de Alexandre Frota. Eleito deputado federal pelo PSL em 2018, quando o partido abrigava Jair Bolsonaro, o ator rompeu com o então presidente e foi expulso da legenda em 2019, após críticas ao governo.