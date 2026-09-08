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Alexandre Frota volta à Globo após quase 30 anos e ganha papel em série

Atualmente vereador de Cotia, ator viverá um secretário de Segurança Pública na sexta temporada de ‘Arcanjo Renegado’, do Globoplay

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 23:39

Alexandre Frota está de volta à Globo após quase 30 anos e já tem novo papel na ficção
Alexandre Frota está de volta à Globo após quase 30 anos e já tem novo papel na ficção Crédito: Reprodução

Alexandre Frota está de volta à dramaturgia da Globo. Quase 30 anos depois de seu último trabalho de ficção na emissora, o ator foi escalado para a sexta temporada de ‘Arcanjo Renegado’, série do Globoplay, e terá um personagem diretamente ligado ao universo que passou a fazer parte de sua vida nos últimos anos.

Atualmente vereador de Cotia, em São Paulo, Frota interpretará um secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro na produção. As gravações estão previstas para começar em outubro, marcando o reencontro do artista com a dramaturgia da emissora.

A escolha do personagem chama atenção justamente pela trajetória recente de Frota. Depois de se afastar da atuação, ele entrou para a política e foi eleito deputado federal em 2018. Em 2024, conquistou uma cadeira como vereador de Cotia.

Alexandre Frota

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Alexandre Frota por Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
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Antes de retornar oficialmente à ficção, o ator já havia reaparecido na Globo. Em 2025, Frota participou do ‘Domingão com Huck’, quando disputou a ‘Batalha do Lip Sync’ contra Eri Johnson, mas apareceu como ele mesmo.

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Agora, a volta será diante das câmeras como personagem. Na Globo, Frota passou por novelas como ‘Roque Santeiro’, ‘Sassaricando’, ‘Top Model’ e ‘Malhação’, além de outras produções durante sua passagem pela emissora.

Novidades em ‘Arcanjo Renegado’

A sexta temporada também terá outras novidades no elenco. Mell Muzzillo entra na série para interpretar uma policial, enquanto Wilson Rabelo, que vive Camilo, terá participação ampliada na história.

Antes disso, o Globoplay deve disponibilizar a quinta temporada da produção, que terá como um dos principais conflitos uma disputa pelo comando do governo do Rio de Janeiro.

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