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Alexandre Frota volta à Globo como ator após mais de 10 anos afastado da TV

Artista interpretará secretário de Segurança Pública na sexta temporada de "Arcanjo Renegado", série do Globoplay

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:49

Alexandre Frota foi deputado federal pelo PDT Crédito: Reprodução

Alexandre Frota está de volta à Globo. Após mais de uma década afastado da televisão como ator, ele foi escalado para a sexta temporada de "Arcanjo Renegado", produção do Globoplay ambientada no Rio de Janeiro.

Na trama, Frota interpretará um secretário de Segurança Pública do Rio. As gravações da nova temporada estão previstas para começar em outubro, sob direção-geral de Isabella Gabaglia.

Alexandre Frota 1 de 9

A escalação representa uma retomada da carreira de ator de Frota, que teve presença frequente na televisão nas décadas de 1980 e 1990. Na Globo, participou de produções como "Top Model", exibida em 1989.

O último trabalho regular de Frota na televisão havia sido em 2017, quando integrava "A Praça é Nossa", do SBT. Posteriormente, ele se dedicou à política, foi eleito deputado federal em 2018 e não conseguiu a reeleição em 2022. Mais recentemente, fez uma participação no "Domingão com Huck", no quadro "Batalha do Lip Sync".

A sexta temporada de "Arcanjo Renegado" terá como pano de fundo uma campanha para o governo do estado do Rio de Janeiro. A trama continuará abordando questões relacionadas à segurança pública, violência e disputas de poder.

Outra novidade no elenco será Mell Muzzillo, que interpretará uma policial. A atriz esteve em "Três Graças", exibida em 2025.

Antes da chegada dos novos episódios, o Globoplay ainda lançará a quinta temporada de "Arcanjo Renegado", prevista para entrar no catálogo no fim deste ano.