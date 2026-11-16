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Alexandre Frota volta à Globo, mas tem pagamentos bloqueados pela Justiça; entenda

Dívida teve origem em saques descobertos que deixaram saldo de aproximadamente R$ 88,4 mil em 1995

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15:31

Alexandra participa de 'Arcanjo Renegado', produção do Globoplay
Alexandra participa de 'Arcanjo Renegado', produção do Globoplay Crédito: Reprodução | SBT

Após 27 anos afastado, Alexandre Frota retornou a uma produção da Globo, desta vez o ator faz parte do elenco de “Arcanjo Renegado”, do Globoplay. Na série, ele interpreta um secretário de Segurança do Rio de Janeiro.

No entanto, a volta do ator é marcada por turbulências, isso porque a Justiça de São Paulo determinou que a emissora bloqueie pagamentos destinado ao ator e deposite dinheiro em conta judicial, segundo o portal Tribuna do Planalto.

Alexandre Frota

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A medida atende a um pedido do Banco Besa, antigo Banco Econômico. A dívida começou em 1995 e já ultrapassou R$ 1 milhão.

A dívida teve origem em saques descobertos que deixaram saldo de aproximadamente R$ 88,4 mil em 1995. Em 2024, o banco chegou a apresentar à Justiça um cálculo de cerca de R$ 1,3 milhão.

Com isso, a Globo deverá bloquear os pagamentos e direcionar os valores à conta judicial, além de ter de informar os contratos firmados desde 14 de dezembro de 2022 com Alexandre Frota ou empresas das quais ele seja sócio ou representante.

O valor que o ator receberia da Globo ou qual valor poderá ser alcançado pela determinação não foi divulgado. Frota ainda pode recorrer da decisão. Além de ator, ele é vereador em Cotia, na Grande São Paulo, pelo PDT.

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