DECISÃO

Alexandre Frota volta à Globo, mas tem pagamentos bloqueados pela Justiça; entenda

Dívida teve origem em saques descobertos que deixaram saldo de aproximadamente R$ 88,4 mil em 1995

Felipe Sena

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15:31

Alexandra participa de 'Arcanjo Renegado', produção do Globoplay Crédito: Reprodução | SBT

Após 27 anos afastado, Alexandre Frota retornou a uma produção da Globo, desta vez o ator faz parte do elenco de “Arcanjo Renegado”, do Globoplay. Na série, ele interpreta um secretário de Segurança do Rio de Janeiro.

No entanto, a volta do ator é marcada por turbulências, isso porque a Justiça de São Paulo determinou que a emissora bloqueie pagamentos destinado ao ator e deposite dinheiro em conta judicial, segundo o portal Tribuna do Planalto.

Alexandre Frota 1 de 9

A medida atende a um pedido do Banco Besa, antigo Banco Econômico. A dívida começou em 1995 e já ultrapassou R$ 1 milhão.

A dívida teve origem em saques descobertos que deixaram saldo de aproximadamente R$ 88,4 mil em 1995. Em 2024, o banco chegou a apresentar à Justiça um cálculo de cerca de R$ 1,3 milhão.

Com isso, a Globo deverá bloquear os pagamentos e direcionar os valores à conta judicial, além de ter de informar os contratos firmados desde 14 de dezembro de 2022 com Alexandre Frota ou empresas das quais ele seja sócio ou representante.