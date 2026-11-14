DICAS

Alface murcha nunca mais: qual o jeito certo de guardar as folhas para evitar desperdício e que elas fiquem molengas

Embrapa explica como a temperatura e o armazenamento influenciam a durabilidade da alface; erros comuns podem acelerar o escurecimento das folhas



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 16:16

Armazenar a alface em um recipiente com papel-toalha na geladeira ajuda a controlar a umidade, preservar a crocância das folhas e evitar desperdícios Crédito: Ilustração gerada por IA

Comprar um pé de alface fresquinho e encontrar as folhas murchas poucos dias depois é uma situação comum em muitas cozinhas. A hortaliça, presente em saladas e diferentes preparações, perde rapidamente a firmeza quando não recebe os cuidados necessários. Mas algumas mudanças simples na forma de guardar o alimento podem ajudar a preservar sua textura e evitar desperdícios.

A dificuldade está nas características naturais da planta. Como possui grande quantidade de água e folhas delicadas, a alface sofre facilmente com a perda de umidade, temperaturas inadequadas e pequenos danos provocados durante o manuseio.

Veja quais são os dez vegetais que ajudam a prevenir o câncer de mama 1 de 10

Com o passar do tempo, essas condições favorecem o aparecimento de pontas escurecidas, folhas amolecidas e perda da crocância. A boa notícia é que controlar a umidade e escolher corretamente o local de armazenamento pode fazer diferença na durabilidade.

Segundo orientações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a conservação depende principalmente da temperatura, das condições de armazenamento e da maneira como a hortaliça é manipulada.

O segredo está na umidade

Um dos principais motivos para a alface murchar é a perda de água. Quando isso acontece, as células vegetais deixam de manter a pressão interna responsável pela firmeza das folhas, provocando aquele aspecto caído e sem vida.

Para reduzir o problema, o ideal é manter a hortaliça refrigerada e protegida da desidratação. A geladeira ajuda a diminuir a velocidade dos processos naturais de deterioração, enquanto o controle da umidade evita que as folhas percam água rapidamente.

Mas existe um cuidado importante: umidade excessiva e água acumulada também podem favorecer a deterioração. Por isso, não basta simplesmente molhar a alface e colocá-la dentro de um recipiente fechado.

Uma alternativa é utilizar um recipiente limpo com papel-toalha para absorver o excesso de água, mantendo as folhas protegidas e evitando que permaneçam encharcadas. O papel deve ser trocado caso fique muito úmido.

Lavar antes de guardar?

Outro ponto que influencia a conservação é o momento da lavagem. Embora muitas pessoas prefiram higienizar todas as folhas assim que chegam do mercado, guardar a alface molhada pode acelerar sua deterioração.

Quando a intenção é conservar a hortaliça inteira, uma opção é mantê-la sem lavar até o momento do consumo, retirando apenas partes danificadas e armazenando-a adequadamente na geladeira.

Quem prefere deixar as folhas prontas para o uso deve realizar a higienização correta e retirar o excesso de água antes de guardar. Uma centrífuga de saladas pode ajudar nessa etapa, mas também é possível escorrer cuidadosamente as folhas.

Vale lembrar que lavar não é o mesmo que sanitizar. Para o consumo cru, a higienização deve seguir as orientações sanitárias, com uso de produto adequado para alimentos quando necessário.

O cuidado durante o manuseio também faz diferença. Apertar, dobrar ou amassar as folhas pode provocar pequenos ferimentos que favorecem o escurecimento e reduzem a qualidade da hortaliça.

Como conservar fora da geladeira?

Nem sempre é possível armazenar a alface imediatamente após a compra. Nesses casos, a Embrapa recomenda manter a parte inferior da hortaliça dentro de uma vasilha com água ou acomodá-la em um saco plástico aberto, em local fresco.

Essas medidas ajudam a reduzir a perda de umidade durante um período curto, mas não substituem a refrigeração.

De acordo com a instituição, a conservação fora da geladeira, nessas condições, pode chegar a um dia. Temperaturas elevadas e exposição direta ao sol, entretanto, podem acelerar a perda de qualidade.

Por isso, deixar a alface sobre a bancada da cozinha durante muitas horas, especialmente em dias quentes, não é uma boa alternativa para quem deseja preservar as folhas.

Sinais de que a alface estragou

A aparência é uma das primeiras características que ajudam a identificar alterações na hortaliça. Folhas levemente murchas podem ter perdido apenas parte da água, enquanto mudanças mais intensas exigem atenção.

Manchas escuras acompanhadas de textura viscosa, cheiro desagradável ou sinais de mofo indicam deterioração. Nessas situações, o alimento não deve ser consumido.

Também é importante verificar as folhas que ficam próximas à base, onde a umidade pode se acumular e favorecer o surgimento de partes deterioradas.

Antes de preparar a salada, observe toda a hortaliça e descarte folhas comprometidas. Caso existam sinais generalizados de deterioração, o mais seguro é descartar o produto inteiro.

Pequenos cuidados evitam desperdício

Além de preservar a textura, armazenar corretamente a alface ajuda a aproveitar melhor os alimentos comprados durante a semana. Afinal, perder uma hortaliça poucos dias depois de levá-la para casa representa desperdício de comida e dinheiro.

Organizar os alimentos na geladeira, evitar o acúmulo de água e manusear as folhas com delicadeza são atitudes simples que podem prolongar sua conservação.

Também vale comprar quantidades compatíveis com o consumo da família e utilizar primeiro as hortaliças que estão há mais tempo armazenadas.