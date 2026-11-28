RIXA NOS BASTIDORES

Alfonso Herrera quebra silêncio sobre briga entre integrantes do RBD e surpreende com resposta

Ator mexicano foi questionado sobre o afastamento entre Anahí e Christian Chávez e evitou tomar partido na polêmica

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 16:35

Alfonso Herrera evitou tomar partido nos conflitos entre os antigos integrantes do RBD Crédito: German Romani; Instagram/@christianchavezreal

Alfonso Herrera, conhecido por interpretar Miguel na novela 'Rebelde', foi questionado sobre os conflitos envolvendo os antigos companheiros do RBD durante um evento na Cidade do México, nesta semana. O ator, que não participou da turnê de reencontro do grupo em 2023, preferiu manter uma postura neutra diante da polêmica.

“Desconheço o que você está falando. Eu sou a pessoa menos indicada para opinar sobre isso. Eu sou a Suíça”, brincou o artista, em referência à tradicional neutralidade política do país europeu.

Christian Chávez, ex-RBD 1 de 6

Apesar de ter recusado o convite para integrar a 'Soy Rebelde Tour', Alfonso mantém contato com Anahí. Os dois, inclusive, voltaram a trabalhar juntos neste ano, quando o ator entrevistou a cantora para um programa de streaming.

Entenda a briga entre os integrantes do RBD

Os conflitos nos bastidores do grupo mexicano se intensificaram após o encerramento da turnê de reencontro, em 2023. Na ocasião, os integrantes iniciaram uma disputa judicial contra o ex-empresário Guillermo Rosas, acusado de desviar recursos financeiros do projeto.

? “Yo soy Suiza”: Alfonso Herrera evita tomar partido ante el distanciamiento entre Anahí y Christian Chávez. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/qPtqjakVzb — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 26, 2026

A batalha judicial acabou provocando um desgaste na relação entre os artistas. Segundo o portal POPline, atualmente, Anahí mantém contato apenas com Dulce María e Alfonso Herrera entre os antigos companheiros de grupo.

Recentemente, Christian Chávez confirmou que não conversa mais com Anahí, embora ainda acredite na possibilidade de uma reconciliação no futuro.