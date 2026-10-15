Alfredo bate de frente com Murilo em delegação de tarefas em A Fazenda 18; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:55
Os peões Alfredo Amaral e Murilo Dias bateram boca durante a divisão de tarefas em A Fazenda 18 e esquentaram o clima na sede.
Fazendeiro da semana, Amaral foi questionado por colocar Catherine Bascoy em um trato com as éguas após desentendimentos com ela.
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O participante perdeu a paciência e avisou ao rival para vencer a prova para distribuir as funções como quisesse. Por outro lado, Dias apontou que Cathe seria incapaz de concluir a tarefa sozinha.
"Você teve um monte de embate e botou ela pra fazer", reclamou Dias. Amaral respondeu que Catherine tinha condições de cumprir a atividade. "Tem que fazer trato, ué! Por que você está bravo achando que ela não é capaz?", perguntou.
Dias chamou o fazendeiro de “besta” e a discussão só se intensificou. "Não encosta em mim, não. Você acha que tenho medo de você?", reagiu o fazendeiro. O adversário devolveu a pergunta e questionou a postura dele como responsável pela delegação. "Acha que esse chapéu muda alguma coisa?", disparou.
No entanto, Amaral não deixou baixo e insistiu que a tarefa deveria ser cumprida e citou o sino da desistência como alternativa. “Se ela não quiser fazer, bate o sino aqui! Eu tive que tomar uma decisão e ela tem que cumprir. Se não quer cumprir, bate e fala: ‘Não sou capaz”, criticou.
O influenciador, em seguida, declarou que seu embate no jogo seria com o fazendeiro. "Eu tenho embate à minha altura. Pode ficar tranquilo", apontou Amaral.
O rival o acusou de ter se escondido atrás do cantor. "Eu não estou debaixo das asas de ninguém. Sou embate do Jottapê e estou na linha", respondeu Alfredo, antes de cobrar que Murilo cozinhasse.
Quando retomou a tarefa de Catherine, Amaral acusou Dias de subestimá-la. No entanto, o peão negou e explicou que sua preocupação era com um possível acidente. "Ela é capaz de qualquer coisa", respondeu. Depois, mencionou o tamanho da é gua: "Se ela pisa no pé dela e quebra?".
O fazendeiro minimizou o risco apontado pelo adversário e disse que Cathe poderia executar o trato. Dias o chamou de “sem noção”, e o fazendeiro da semana encerrou a troca de provocações com uma comparação. "Animal não é igual você, não. É mais de boa, tranquilinho o animal", disparou.