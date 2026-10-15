FOGO NO PARQUINHO

Alfredo bate de frente com Murilo em delegação de tarefas em A Fazenda 18; veja vídeo

Fazendeiro da semana, Amaral foi questionado por colocar Catherine Bascoy em um trato com as éguas após desentendimentos

Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:55

Alfredo Amaral e Murilo Dias tiveram desentedimento em A Fazenda 18 Crédito: Reprodução | Twitter

Os peões Alfredo Amaral e Murilo Dias bateram boca durante a divisão de tarefas em A Fazenda 18 e esquentaram o clima na sede.

Fazendeiro da semana, Amaral foi questionado por colocar Catherine Bascoy em um trato com as éguas após desentendimentos com ela.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality 1 de 14

?TRETA! Murilo se revoltou que Alfredo colocou Cath na égua e os dois ficaram cara a cara! #AFazenda https://t.co/cKAPRoYqcl — Dantas (@Dantinhas) October 15, 2026

O participante perdeu a paciência e avisou ao rival para vencer a prova para distribuir as funções como quisesse. Por outro lado, Dias apontou que Cathe seria incapaz de concluir a tarefa sozinha.

"Você teve um monte de embate e botou ela pra fazer", reclamou Dias. Amaral respondeu que Catherine tinha condições de cumprir a atividade. "Tem que fazer trato, ué! Por que você está bravo achando que ela não é capaz?", perguntou.

Dias chamou o fazendeiro de “besta” e a discussão só se intensificou. "Não encosta em mim, não. Você acha que tenho medo de você?", reagiu o fazendeiro. O adversário devolveu a pergunta e questionou a postura dele como responsável pela delegação. "Acha que esse chapéu muda alguma coisa?", disparou.

No entanto, Amaral não deixou baixo e insistiu que a tarefa deveria ser cumprida e citou o sino da desistência como alternativa. “Se ela não quiser fazer, bate o sino aqui! Eu tive que tomar uma decisão e ela tem que cumprir. Se não quer cumprir, bate e fala: ‘Não sou capaz”, criticou.

O influenciador, em seguida, declarou que seu embate no jogo seria com o fazendeiro. "Eu tenho embate à minha altura. Pode ficar tranquilo", apontou Amaral.

O rival o acusou de ter se escondido atrás do cantor. "Eu não estou debaixo das asas de ninguém. Sou embate do Jottapê e estou na linha", respondeu Alfredo, antes de cobrar que Murilo cozinhasse.

Quando retomou a tarefa de Catherine, Amaral acusou Dias de subestimá-la. No entanto, o peão negou e explicou que sua preocupação era com um possível acidente. "Ela é capaz de qualquer coisa", respondeu. Depois, mencionou o tamanho da é gua: "Se ela pisa no pé dela e quebra?".