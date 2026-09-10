ASTROLOGIA

Algo começa a mudar para 3 signos a partir de hoje (10 de setembro), e os próximos dias podem trazer novas oportunidades

Uma sequência de mudanças importantes começa e pode abrir espaço para decisões, oportunidades e novos começos para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias podem marcar uma mudança importante de ritmo para três signos. A partir desta quinta-feira (10), uma sequência de acontecimentos astrológicos movimenta temas como relacionamentos, comunicação, rotina, trabalho e decisões que estavam sendo adiadas.

Vênus entra em Escorpião às 5h07, trazendo uma tendência a relações mais profundas e escolhas mais sinceras no campo afetivo. Às 13h21, Mercúrio entra em Libra, favorecendo conversas, acordos e negociações. Mais tarde, às 15h27, Urano começa seu movimento retrógrado em Gêmeos, período associado à revisão de ideias, planos e padrões de pensamento.

E a movimentação não para por aí. Na madrugada de sexta-feira (11), às 00h26, acontece a Lua Nova em Virgem, abrindo simbolicamente um ciclo ligado a organização, rotina, trabalho e novos planos. Embora essas mudanças possam ser sentidas por todos os signos, Áries, Virgem e Libra têm motivos especiais para olhar para os próximos dias com mais expectativa. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: mais confiança para tomar uma decisão importante

Áries pode perceber uma mudança de ritmo a partir de hoje. Depois de um período em que algumas questões pareciam exigir paciência demais, surge uma vontade maior de agir e deixar para trás situações que já não fazem sentido.

Nos próximos dias, uma decisão pessoal ou profissional pode finalmente sair do campo das possibilidades e ganhar forma. Pode ser o momento de assumir uma posição, apresentar uma ideia ou simplesmente parar de esperar pela aprovação de outras pessoas.

No trabalho, essa postura mais confiante pode ajudar Áries a ser percebido de outra maneira. Projetos que estavam andando devagar podem ganhar atenção, enquanto uma conversa pode abrir espaço para uma nova responsabilidade ou oportunidade.

No amor, a tendência é de mais sinceridade. Quem está em um relacionamento pode sentir necessidade de falar sobre assuntos que vinham sendo evitados. Já os solteiros podem ficar mais seletivos e menos dispostos a investir em conexões que não demonstram reciprocidade.

Dica cósmica: não confunda pressa com coragem. Escolha aquilo que realmente merece sua energia e avance com intenção.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Virgem: um recomeço começa a tomar forma

Virgem é um dos signos que mais podem sentir a chegada de uma nova fase. A Lua Nova acontece no signo nesta sexta-feira (11), às 00h26, e simbolicamente favorece recomeços ligados à vida pessoal, organização, rotina e objetivos.

Pode surgir uma vontade forte de colocar a vida em ordem. Isso pode significar reorganizar horários, abandonar um hábito que já não funciona, retomar um projeto ou estabelecer prioridades mais claras.

No trabalho, esse movimento pode ajudar Virgem a perceber onde vale a pena concentrar esforços. Em vez de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, você pode começar a identificar qual decisão realmente tem potencial para mudar os próximos meses.

A vida afetiva também pode passar por uma espécie de filtro. Com Vênus entrando em Escorpião, relações superficiais podem perder espaço para vínculos que ofereçam confiança, profundidade e segurança emocional.

Dica cósmica: não tente mudar toda a sua vida de uma vez. Um ajuste bem escolhido agora pode produzir resultados muito maiores do que uma transformação impulsiva.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra: conversas podem abrir portas que pareciam fechadas

Libra começa um período especialmente movimentado a partir de hoje. Mercúrio entra no signo nesta quinta-feira (10), colocando comunicação, negociações e relacionamentos no centro das atenções.

Uma conversa pode ter mais importância do que parece. Uma proposta, reunião, mensagem ou encontro pode trazer uma informação capaz de mudar a maneira como você enxerga determinada situação.

No trabalho, esse é um bom momento simbólico para falar sobre suas ideias e deixar mais claro o que você deseja. Libra pode se destacar justamente pela capacidade de negociar, encontrar pontos em comum e convencer sem precisar entrar em confronto.

No amor, Vênus em Escorpião pode aumentar a necessidade de profundidade. Em vez de manter relações apenas por comodidade, você pode começar a questionar o que realmente deseja de uma conexão.

Para quem está solteiro, uma pessoa pode chamar atenção de maneira inesperada. Mas a intensidade inicial não precisa ser confundida com compatibilidade. O mais importante será perceber se existe espaço para construir algo de verdade.

Dica cósmica: fale com clareza, mas não tenha medo de colocar limites. Nem toda oportunidade exige que você diga sim.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Uma nova fase começa a ganhar forma

A partir de hoje, o cenário fica mais dinâmico. Vênus muda de signo, Mercúrio chega a Libra, Urano inicia seu movimento retrógrado e, poucas horas depois, a Lua Nova em Virgem inaugura um novo ciclo.

Para Áries, isso pode significar mais coragem para escolher.

Para Virgem, uma oportunidade de reorganizar a própria vida.

Para Libra, a chance de transformar conversas e conexões em oportunidades concretas.