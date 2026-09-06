Algo será revelado: 3 signos podem descobrir uma verdade neste domingo (6)

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Heider Sacramento
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 05:00
O domingo (6) pode trazer respostas que estavam demorando para aparecer. Para Gêmeos, Escorpião e Aquário, as cartas indicam que uma conversa ou descoberta pode mudar a maneira como os signos enxergam determinada situação.
A leitura é guiada por A Sacerdotisa, O Julgamento e A Torre, que representam segredos, revelações e acontecimentos capazes de provocar mudanças.
Gêmeos
A Sacerdotisa pede atenção à intuição. Uma informação pode chegar de maneira indireta, mas será suficiente para Gêmeos entender o que estava acontecendo.
Comidas que são a cara de Gêmeos
A promessa do dia: um detalhe aparentemente pequeno pode revelar algo importante.
Escorpião
O Julgamento indica uma resposta aguardada. Uma pessoa pode finalmente falar sobre um assunto que vinha sendo evitado.
Comidas que são a cara de Escorpião
A promessa do dia: Escorpião pode ouvir a verdade que precisava para tomar uma decisão.
Aquário
A Torre representa uma surpresa. Algo pode acontecer de maneira inesperada e obrigar Aquário a mudar seus planos.
Comidas que são a cara de Aquário
A promessa do dia: uma revelação inesperada pode abrir espaço para um recomeço.