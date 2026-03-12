Ali pelas 20h já vai desligando: por que o seu cérebro esgota antes do fim do dia?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 12 de março de 2026 às 07:00
Você já percebeu que, no final do dia, até decisões simples parecem difíceis? Escolher o que jantar, responder mensagens ou organizar tarefas pode parecer mais cansativo do que deveria. Esse fenômeno tem nome: fadiga de decisão.
Na psicologia, o termo descreve o desgaste mental causado pelo excesso de escolhas que fazemos ao longo do dia. A lógica é parecida com a bateria de um celular: cada decisão consome um pouco de energia mental. Quando essa “bateria” começa a acabar, a qualidade das decisões tende a cair, e surgem procrastinação, irritação ou escolhas impulsivas.
Cansaço Sensorial
Mesmo sem perceber, tomamos dezenas ou até centenas de decisões diariamente: o que vestir, qual tarefa fazer primeiro, o que comer ou qual mensagem responder. Esse acúmulo acaba pesando para o cérebro.
A fadiga de decisão está relacionada ao funcionamento do córtex pré-frontal, região do cérebro responsável pelo planejamento, autocontrole e tomada de decisões.
Embora muitas escolhas sejam automáticas, o cérebro ainda precisa processar informações constantemente. Ao longo do dia, esse esforço mental vai consumindo recursos importantes.
Quando essa energia diminui, o cérebro começa a buscar atalhos mentais, como:
Por isso, decisões tomadas no fim do dia costumam ser menos estratégicas do que aquelas feitas pela manhã.
Alguns executivos e empreendedores famosos adotaram um hábito curioso: usar roupas muito parecidas todos os dias.
A ideia é simples: eliminar decisões triviais para preservar energia mental para o que realmente importa.
Criar rotinas automáticas também ajuda o cérebro a economizar esforço. Alguns exemplos:
Alguns comportamentos podem indicar que o cérebro já está sobrecarregado. Entre os mais comuns estão:
Algumas estratégias simples podem ajudar a reduzir a fadiga de decisão no dia a dia:
No fim das contas, entender a fadiga de decisão ajuda a perceber que o cérebro também precisa de gestão de energia. Quanto mais escolhas acumulamos, maior a chance de terminar o dia cansado, e tomar decisões no piloto automático.