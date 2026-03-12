Acesse sua conta
Ali pelas 20h já vai desligando: por que o seu cérebro esgota antes do fim do dia?

O excesso de decisões ao longo do dia pode esgotar a energia mental do cérebro, fenômeno conhecido como fadiga de decisão

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:00

Entenda por que isso acontece e veja estratégias simples para preservar sua “bateria” mental no dia a dia
Entenda por que isso acontece e veja estratégias simples para preservar sua “bateria” mental no dia a dia Crédito: (Foto: Pexels)

Você já percebeu que, no final do dia, até decisões simples parecem difíceis? Escolher o que jantar, responder mensagens ou organizar tarefas pode parecer mais cansativo do que deveria. Esse fenômeno tem nome: fadiga de decisão.

Na psicologia, o termo descreve o desgaste mental causado pelo excesso de escolhas que fazemos ao longo do dia. A lógica é parecida com a bateria de um celular: cada decisão consome um pouco de energia mental. Quando essa “bateria” começa a acabar, a qualidade das decisões tende a cair, e surgem procrastinação, irritação ou escolhas impulsivas.

Cansaço Sensorial

Cansaço sensorial é uma das consequências do uso excessivo de telas por FreePik / Pexels

Mesmo sem perceber, tomamos dezenas ou até centenas de decisões diariamente: o que vestir, qual tarefa fazer primeiro, o que comer ou qual mensagem responder. Esse acúmulo acaba pesando para o cérebro.

O cérebro no limite

A fadiga de decisão está relacionada ao funcionamento do córtex pré-frontal, região do cérebro responsável pelo planejamento, autocontrole e tomada de decisões.

Embora muitas escolhas sejam automáticas, o cérebro ainda precisa processar informações constantemente. Ao longo do dia, esse esforço mental vai consumindo recursos importantes.

Quando essa energia diminui, o cérebro começa a buscar atalhos mentais, como:

  • Escolher a opção mais fácil
  • Adiar decisões importantes
  • Agir por impulso
  • Evitar tarefas que exigem mais raciocínio

Por isso, decisões tomadas no fim do dia costumam ser menos estratégicas do que aquelas feitas pela manhã.

Por que líderes usam roupas iguais?

Alguns executivos e empreendedores famosos adotaram um hábito curioso: usar roupas muito parecidas todos os dias.

A ideia é simples: eliminar decisões triviais para preservar energia mental para o que realmente importa.

Criar rotinas automáticas também ajuda o cérebro a economizar esforço. Alguns exemplos:

  • Ter um café da manhã padrão
  • Organizar a agenda sempre no mesmo horário
  • Manter uma rotina de trabalho previsível
Esses pequenos atalhos reduzem o número de escolhas logo no começo do dia.

Sinais de que você está em fadiga de decisão

Alguns comportamentos podem indicar que o cérebro já está sobrecarregado. Entre os mais comuns estão:

  • Compras por impulso no final do dia
  • Dificuldade para decidir coisas simples
  • Procrastinação de tarefas domésticas
  • Pedir comida pronta porque não consegue escolher o cardápio
  • Sensação de irritação ou cansaço mental
Esses sinais costumam aparecer quando a energia cognitiva começa a diminuir.

Como poupar a sua “bateria” mental

Algumas estratégias simples podem ajudar a reduzir a fadiga de decisão no dia a dia:

  • Automatize pequenas escolhas da rotina, como roupas ou refeições.
  • Planeje o dia na noite anterior, evitando muitas decisões pela manhã.
  • Resolva tarefas importantes cedo, quando o cérebro está mais descansado.
  • Reduza o número de opções sempre que possível.
  • Faça pausas ao longo do dia para recuperar a energia mental.

No fim das contas, entender a fadiga de decisão ajuda a perceber que o cérebro também precisa de gestão de energia. Quanto mais escolhas acumulamos, maior a chance de terminar o dia cansado, e tomar decisões no piloto automático.

Tags:

Saúde Bem-estar

