CURIOSIDADES

Alimento comum pode ter ajudado nossos ancestrais a evoluir e 'destravado' o crescimento do cérebro humano, aponta estudo

Muito antes dos doces e refrigerantes, frutas maduras e mel já forneciam açúcares que podem ter ajudado a alimentar o cérebro durante a evolução humana



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:05

Estudo que analisou milhões de anos de alimentação sugere que a carne não foi a única fonte de energia importante para o crescimento do cérebro Crédito: Pexels

Durante muito tempo, a carne apareceu como uma das grandes protagonistas da história da evolução humana. Mas uma nova análise sugere que outro tipo de alimento pode ter desempenhado um papel importante nessa transformação: os açúcares naturais.

Antes de refrigerantes, doces e biscoitos fazerem parte da alimentação humana, nossos ancestrais já encontravam fontes de açúcar na natureza. Frutas maduras e mel, por exemplo, poderiam fornecer a glicose necessária para abastecer um órgão que consome uma quantidade enorme de energia: o cérebro.

Principais nutrientes e quais alimentos os possuem 1 de 22

O cérebro exigia muita energia

O cérebro humano é pequeno em relação ao peso total do corpo, mas tem uma demanda energética impressionante.

Segundo o estudo, o órgão representa cerca de 2% do peso corporal de um adulto, mas consome aproximadamente 20% da energia do corpo em repouso. Na infância, essa necessidade é ainda maior.

E existe uma razão para isso: o cérebro utiliza glicose, que pode ser obtida a partir dos carboidratos.

Hoje, encontrar carboidratos é relativamente simples. Mas, há milhões de anos, a história era bem diferente.

Antes do cozimento, havia frutas e mel

A pesquisa analisou cerca de quatro milhões de anos de evolução da alimentação dos hominínios e tentou entender como as necessidades energéticas do cérebro acompanharam as mudanças no tamanho do corpo e do próprio órgão.

Os pesquisadores criaram um modelo que percorreu diferentes fases da evolução humana, começando por uma alimentação semelhante à dos chimpanzés e passando por espécies como Australopithecus afarensis, Homo habilis e Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens.

A estimativa aponta que os primeiros hominínios poderiam obter mais de 65% de sua energia de açúcares naturalmente presentes em frutas e outros alimentos doces.

Com o tempo, porém, essa fonte teria perdido espaço quando o cozimento tornou plantas ricas em amido mais fáceis de digerir.

A carne continua fazendo parte da história

A descoberta não significa que carne, gordura e outros alimentos de origem animal deixaram de ser importantes na evolução humana.

Na verdade, a proposta dos pesquisadores é que as duas histórias caminhem lado a lado.

Alimentos de origem animal poderiam fornecer proteínas e gorduras, enquanto alimentos vegetais doces forneciam glicose. Em vez de substituir a carne pela fruta na história da evolução, o estudo sugere olhar para as duas fontes de energia juntas.

A paleoantropóloga Marina Lozano, que não participou da pesquisa, também considera que proteínas e gorduras de origem animal e a glicose proveniente de plantas foram importantes nesse processo.

O açúcar que existia muito antes dos doces

A ideia pode parecer curiosa justamente porque a palavra “açúcar” costuma ser associada aos alimentos ultraprocessados que conhecemos hoje.

Mas o estudo trata de açúcares naturais, encontrados em alimentos como frutas e mel.

Os pesquisadores apontam que nossos ancestrais provavelmente buscavam frutas maduras e até ninhos de abelhas para obter essas fontes de energia.

Mais tarde, o cozimento teria ampliado as possibilidades.

Tubérculos e outras plantas ricas em amido, como inhames silvestres, passaram a oferecer outra maneira de obter glicose. Posteriormente, os grãos também entraram nessa história.

Uma história que ainda tem pontos em aberto

Apesar dos resultados, os próprios pesquisadores reconhecem que reconstruir a alimentação de seres humanos que viveram milhões de anos atrás envolve incertezas.

Uma das discussões está justamente relacionada ao momento em que o cozimento se tornou comum.