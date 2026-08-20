Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alimento comum pode ter ajudado nossos ancestrais a evoluir e 'destravado' o crescimento do cérebro humano, aponta estudo

Muito antes dos doces e refrigerantes, frutas maduras e mel já forneciam açúcares que podem ter ajudado a alimentar o cérebro durante a evolução humana

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:05

Estudo que analisou milhões de anos de alimentação sugere que a carne não foi a única fonte de energia importante para o crescimento do cérebro
Estudo que analisou milhões de anos de alimentação sugere que a carne não foi a única fonte de energia importante para o crescimento do cérebro Crédito: Pexels

Durante muito tempo, a carne apareceu como uma das grandes protagonistas da história da evolução humana. Mas uma nova análise sugere que outro tipo de alimento pode ter desempenhado um papel importante nessa transformação: os açúcares naturais.

Antes de refrigerantes, doces e biscoitos fazerem parte da alimentação humana, nossos ancestrais já encontravam fontes de açúcar na natureza. Frutas maduras e mel, por exemplo, poderiam fornecer a glicose necessária para abastecer um órgão que consome uma quantidade enorme de energia: o cérebro.

Principais nutrientes e quais alimentos os possuem

Vitamina A aparece em alimentos como cenoura, abóbora, batata-doce, ovos e fígado por Jason Deines / Pexels
Vitamina C pode ser encontrada em laranja, limão, acerola, morango, kiwi e pimentão por Gaby Da Silva / Pexels
Vitamina D está presente em peixes gordurosos, ovos, laticínios fortificados e cogumelos expostos à luz UV por Geraud pfeiffer / Pexels
Vitamina B12 é encontrada em carne, peixe, ovos, leite, queijos e alimentos fortificados por Edanur Hassumer / Pexels
Folato, também chamado de vitamina B9, aparece em folhas verdes, feijões, lentilhas, ervilhas e frutas cítricas por Viktoria Slowikowska / Pexels
Cálcio pode ser obtido em leite, iogurte, queijos, sardinha com espinha, tofu fortificado e folhas verde-escuras por Konstantin Klimov / Pexels
Ferro está em carnes vermelhas, aves, peixes, feijões, lentilhas, espinafre e cereais fortificados por Arti.tic / Pexels
Magnésio aparece em castanhas, amêndoas, sementes, grãos integrais, feijões e folhas verdes por Vie Studio / Pexels
Zinco é encontrado em ostras, carnes, frango, feijões, castanhas, sementes e laticínios por Cottonbro Studio / Pexels
Vitamina E está presente em amêndoas, sementes de girassol, abacate, azeites vegetais e espinafre por Marta Branco / Pexels
Vitamina K pode ser encontrada em couve, espinafre, brócolis, repolho e outras folhas verde-escuras por Kindel Media / Pexels
Potássio aparece em banana, batata, abacate, feijões, folhas verdes, tomate e iogurte por Aleksandar Pasaric / Pexels
Vitamina B1, ou tiamina, aparece em carne suína, feijões, grãos integrais e sementes de girassol por Vie Studio / Pexels
Vitamina B2, chamada riboflavina, está em leite, ovos, carnes magras, amêndoas e cogumelos por Marina Leonova / Pexels
Vitamina B3, ou niacina, é encontrada em frango, atum, amendoim, carne bovina e cogumelos por Yaroslav Shuraev / Pexels
Vitamina B6 aparece em banana, grão-de-bico, salmão, frango, batata e cereais fortificados por eat kubba / Pexels
Vitamina B7, conhecida como biotina, está em ovos, castanhas, sementes, salmão e batata-doce por Samet Burak Dağlıoğlu / Pexels
Selênio pode ser obtido em castanha-do-pará, peixes, frutos do mar, ovos e carnes por Raíssa Lisboa / Pexels
Fósforo aparece em leite, queijo, carnes, peixes, feijões, lentilhas e sementes por FOX ^.ᆽ.^= ∫ / Pexels
Cobre é encontrado em castanhas, sementes, fígado, frutos do mar, leguminosas e cacau por Loannes Marc / Pexels
Iodo está presente em sal iodado, peixes marinhos, laticínios, ovos e algumas algas por Nadin Sh / Pexels
Manganês pode ser encontrado em grãos integrais, nozes, feijões, chá e folhas verdes por Letícia Alvares / Pexels
1 de 22
Vitamina A aparece em alimentos como cenoura, abóbora, batata-doce, ovos e fígado por Jason Deines / Pexels

O cérebro exigia muita energia

O cérebro humano é pequeno em relação ao peso total do corpo, mas tem uma demanda energética impressionante.

Segundo o estudo, o órgão representa cerca de 2% do peso corporal de um adulto, mas consome aproximadamente 20% da energia do corpo em repouso. Na infância, essa necessidade é ainda maior.

E existe uma razão para isso: o cérebro utiliza glicose, que pode ser obtida a partir dos carboidratos.

Hoje, encontrar carboidratos é relativamente simples. Mas, há milhões de anos, a história era bem diferente.

Antes do cozimento, havia frutas e mel

A pesquisa analisou cerca de quatro milhões de anos de evolução da alimentação dos hominínios e tentou entender como as necessidades energéticas do cérebro acompanharam as mudanças no tamanho do corpo e do próprio órgão.

Os pesquisadores criaram um modelo que percorreu diferentes fases da evolução humana, começando por uma alimentação semelhante à dos chimpanzés e passando por espécies como Australopithecus afarensis, Homo habilis e Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens.

A estimativa aponta que os primeiros hominínios poderiam obter mais de 65% de sua energia de açúcares naturalmente presentes em frutas e outros alimentos doces.

Com o tempo, porém, essa fonte teria perdido espaço quando o cozimento tornou plantas ricas em amido mais fáceis de digerir.

A carne continua fazendo parte da história

A descoberta não significa que carne, gordura e outros alimentos de origem animal deixaram de ser importantes na evolução humana.

Na verdade, a proposta dos pesquisadores é que as duas histórias caminhem lado a lado.

Alimentos de origem animal poderiam fornecer proteínas e gorduras, enquanto alimentos vegetais doces forneciam glicose. Em vez de substituir a carne pela fruta na história da evolução, o estudo sugere olhar para as duas fontes de energia juntas.

A paleoantropóloga Marina Lozano, que não participou da pesquisa, também considera que proteínas e gorduras de origem animal e a glicose proveniente de plantas foram importantes nesse processo.

O açúcar que existia muito antes dos doces

A ideia pode parecer curiosa justamente porque a palavra “açúcar” costuma ser associada aos alimentos ultraprocessados que conhecemos hoje.

Mas o estudo trata de açúcares naturais, encontrados em alimentos como frutas e mel.

Os pesquisadores apontam que nossos ancestrais provavelmente buscavam frutas maduras e até ninhos de abelhas para obter essas fontes de energia.

Mais tarde, o cozimento teria ampliado as possibilidades.

Tubérculos e outras plantas ricas em amido, como inhames silvestres, passaram a oferecer outra maneira de obter glicose. Posteriormente, os grãos também entraram nessa história.

Uma história que ainda tem pontos em aberto

Apesar dos resultados, os próprios pesquisadores reconhecem que reconstruir a alimentação de seres humanos que viveram milhões de anos atrás envolve incertezas.

Uma das discussões está justamente relacionada ao momento em que o cozimento se tornou comum.

A paleoantropóloga Marina Lozano questiona se o estudo teria colocado a disseminação do cozimento em um período muito antigo. O debate não é novo: pesquisas anteriores também discutiram a relação entre alimentos cozidos, disponibilidade de energia e crescimento do cérebro.

Tags:

Alimentos Ancestralidade Cérebro

Mais recentes

Imagem - Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida

Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida
Imagem - Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos

Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer