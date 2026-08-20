Alimento comum pode ter ajudado nossos ancestrais a evoluir e 'destravado' o crescimento do cérebro humano, aponta estudo

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:05
Durante muito tempo, a carne apareceu como uma das grandes protagonistas da história da evolução humana. Mas uma nova análise sugere que outro tipo de alimento pode ter desempenhado um papel importante nessa transformação: os açúcares naturais.
Antes de refrigerantes, doces e biscoitos fazerem parte da alimentação humana, nossos ancestrais já encontravam fontes de açúcar na natureza. Frutas maduras e mel, por exemplo, poderiam fornecer a glicose necessária para abastecer um órgão que consome uma quantidade enorme de energia: o cérebro.
Principais nutrientes e quais alimentos os possuem
O cérebro humano é pequeno em relação ao peso total do corpo, mas tem uma demanda energética impressionante.
Segundo o estudo, o órgão representa cerca de 2% do peso corporal de um adulto, mas consome aproximadamente 20% da energia do corpo em repouso. Na infância, essa necessidade é ainda maior.
E existe uma razão para isso: o cérebro utiliza glicose, que pode ser obtida a partir dos carboidratos.
Hoje, encontrar carboidratos é relativamente simples. Mas, há milhões de anos, a história era bem diferente.
A pesquisa analisou cerca de quatro milhões de anos de evolução da alimentação dos hominínios e tentou entender como as necessidades energéticas do cérebro acompanharam as mudanças no tamanho do corpo e do próprio órgão.
Os pesquisadores criaram um modelo que percorreu diferentes fases da evolução humana, começando por uma alimentação semelhante à dos chimpanzés e passando por espécies como Australopithecus afarensis, Homo habilis e Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens.
A estimativa aponta que os primeiros hominínios poderiam obter mais de 65% de sua energia de açúcares naturalmente presentes em frutas e outros alimentos doces.
Com o tempo, porém, essa fonte teria perdido espaço quando o cozimento tornou plantas ricas em amido mais fáceis de digerir.
A descoberta não significa que carne, gordura e outros alimentos de origem animal deixaram de ser importantes na evolução humana.
Na verdade, a proposta dos pesquisadores é que as duas histórias caminhem lado a lado.
Alimentos de origem animal poderiam fornecer proteínas e gorduras, enquanto alimentos vegetais doces forneciam glicose. Em vez de substituir a carne pela fruta na história da evolução, o estudo sugere olhar para as duas fontes de energia juntas.
A paleoantropóloga Marina Lozano, que não participou da pesquisa, também considera que proteínas e gorduras de origem animal e a glicose proveniente de plantas foram importantes nesse processo.
A ideia pode parecer curiosa justamente porque a palavra “açúcar” costuma ser associada aos alimentos ultraprocessados que conhecemos hoje.
Mas o estudo trata de açúcares naturais, encontrados em alimentos como frutas e mel.
Os pesquisadores apontam que nossos ancestrais provavelmente buscavam frutas maduras e até ninhos de abelhas para obter essas fontes de energia.
Mais tarde, o cozimento teria ampliado as possibilidades.
Tubérculos e outras plantas ricas em amido, como inhames silvestres, passaram a oferecer outra maneira de obter glicose. Posteriormente, os grãos também entraram nessa história.
Apesar dos resultados, os próprios pesquisadores reconhecem que reconstruir a alimentação de seres humanos que viveram milhões de anos atrás envolve incertezas.
Uma das discussões está justamente relacionada ao momento em que o cozimento se tornou comum.
A paleoantropóloga Marina Lozano questiona se o estudo teria colocado a disseminação do cozimento em um período muito antigo. O debate não é novo: pesquisas anteriores também discutiram a relação entre alimentos cozidos, disponibilidade de energia e crescimento do cérebro.