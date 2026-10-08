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Aline Midlej, da GloboNews, é vista em clima de romance com repórter da TV Globo

Aline Midlej, da GloboNews, é vista trocando carícias com o repórter Pedro Vedova durante passeio no Rio de Janeiro

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:38

Aline Midlej, da GloboNews, é vista trocando carícias com o repórter Pedro Vedova durante passeio no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

A apresentadora Aline Midlej, da GloboNews, foi fotografada ao lado do repórter Pedro Vedova, da TV Globo, durante um passeio no Rio de Janeiro. Segundo informações publicadas pela revista Quem, os dois estiveram juntos em uma sessão de cinema no último sábado (3) e foram vistos trocando carícias.

Até o momento, nenhum dos jornalistas se pronunciou publicamente sobre as imagens.

Aline Midlej 1 de 5

Aline está solteira desde o fim do casamento com o diretor Rodrigo Cebrian, com quem manteve um relacionamento iniciado em 2018. Os dois oficializaram a união em dezembro de 2020, mas se separaram há cerca de seis meses.