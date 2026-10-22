Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aline Wirley e Igor Rickli fecham parceria com gigante da construção civil e constroem mansão de 850 m² com espaços para música e dança no Rio; veja fotos

Casal, que iniciou a obra em 2023, fechou parceria com empresa de construção civil para mostrar os bastidores e a transformação dos ambientes da nova residência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:45

Aline Wirley e Igor Rickli
Aline Wirley e Igor Rickli Crédito: Reprodução

Uma mansão de 850 metros quadrados, com ambientes dedicados à música, à dança e à convivência familiar. Esse é o projeto da nova casa de Aline Wirley, ex-participante do BBB 23, e Igor Rickli, que integrou o elenco de A Fazenda 15. O casal, junto desde 2015, está construindo a residência no Rio de Janeiro e pretende mostrar ao público os detalhes da obra, iniciada em 2023.

A construção ganhou um novo capítulo com uma parceria firmada entre os artistas e a Krona, empresa especializada na fabricação de tubos, conexões e outros produtos para a construção civil. A colaboração prevê a divulgação de conteúdos sobre o andamento dos trabalhos, desde as etapas internas até a transformação dos ambientes.

Mansão sustentável de Igor Rickli

Confira detalhes da mansão do ator por Reprodução | YouTube
Confira detalhes da mansão do ator por Reprodução | YouTube
Confira detalhes da mansão do ator por Reprodução | YouTube
Confira detalhes da mansão do ator por Reprodução | YouTube
Confira detalhes da mansão do ator por Reprodução | YouTube
Confira detalhes da mansão do ator por Reprodução | YouTube
1 de 6
Confira detalhes da mansão do ator por Reprodução | YouTube

O projeto arquitetônico leva a assinatura de Juliana Meda e foi desenvolvido para atender à rotina da família. Além dos espaços tradicionais de uma residência, a casa terá áreas específicas para atividades artísticas, refletindo a ligação dos dois com a música e as artes cênicas.

Aline ficou conhecida nacionalmente como integrante do Rouge, grupo feminino que fez sucesso nos anos 2000. Anos depois, participou do BBB 23 e voltou a ganhar destaque na televisão. Igor, por sua vez, construiu uma carreira como ator, com trabalhos em novelas da Globo e da Record, antes de integrar A Fazenda 15.

Projeto da nova mansão de Igor Rickli

Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
1 de 9
Mansão de Igor Rickli por Reprodução

A proposta da nova residência reúne justamente elementos ligados às trajetórias profissionais dos dois. Os ambientes destinados à música e à dança estão entre os diferenciais anunciados para a mansão, que também contará com áreas voltadas aos momentos em família.

Embora a obra tenha começado há três anos, os artistas continuam compartilhando etapas da construção nas redes sociais. Com a nova parceria, a expectativa é que o público acompanhe mais detalhes dos espaços internos e das soluções utilizadas durante a execução do projeto.

Leia mais

Imagem - Casada com bilionário, influenciadora de 27 anos tem fazenda do tamanho de 84 campos de futebol com 80 mangueiras e até lhamas; local já foi cenário de filme com Sandy

Casada com bilionário, influenciadora de 27 anos tem fazenda do tamanho de 84 campos de futebol com 80 mangueiras e até lhamas; local já foi cenário de filme com Sandy

Imagem - Quem treina de manhã sai na frente? Personal trainers revelam vantagem da musculação nas primeiras horas do dia

Quem treina de manhã sai na frente? Personal trainers revelam vantagem da musculação nas primeiras horas do dia

Imagem - Prima de Lua Blanco conta detalhes do câncer, relembra últimos momentos e revela segredo que atriz guardou: 'Ninguém mais ali sabia'

Prima de Lua Blanco conta detalhes do câncer, relembra últimos momentos e revela segredo que atriz guardou: 'Ninguém mais ali sabia'

A Krona, fundada em 1994 em Joinville, Santa Catarina, participa da construção com produtos destinados à infraestrutura interna da casa. A empresa também utilizará seus canais digitais para divulgar o diário de obras e apresentar a evolução dos ambientes.

A colaboração faz parte de uma estratégia da fabricante para aproximar seus produtos do cotidiano dos consumidores. Além da parceria com Aline e Igor, a marca mantém iniciativas no esporte, incluindo patrocínios ligados ao Joinville Esporte Clube e ao futsal.

Mais recentes

Imagem - Lembra dela? Clarinha de ‘Páginas da Vida’, Joana Mocarzel revela sonho profissional 20 anos após novela

Lembra dela? Clarinha de ‘Páginas da Vida’, Joana Mocarzel revela sonho profissional 20 anos após novela
Imagem - Salvador terá curso gratuito de coquetelaria com 240 vagas e foco em oportunidades de trabalho

Salvador terá curso gratuito de coquetelaria com 240 vagas e foco em oportunidades de trabalho
Imagem - Elenco de 'Friends' chorou ao redor de caixão de Matthew Perry, revela irmã do ator

Elenco de 'Friends' chorou ao redor de caixão de Matthew Perry, revela irmã do ator