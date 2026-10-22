Aline Wirley e Igor Rickli fecham parceria com gigante da construção civil e constroem mansão de 850 m² com espaços para música e dança no Rio; veja fotos

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:45
Uma mansão de 850 metros quadrados, com ambientes dedicados à música, à dança e à convivência familiar. Esse é o projeto da nova casa de Aline Wirley, ex-participante do BBB 23, e Igor Rickli, que integrou o elenco de A Fazenda 15. O casal, junto desde 2015, está construindo a residência no Rio de Janeiro e pretende mostrar ao público os detalhes da obra, iniciada em 2023.
A construção ganhou um novo capítulo com uma parceria firmada entre os artistas e a Krona, empresa especializada na fabricação de tubos, conexões e outros produtos para a construção civil. A colaboração prevê a divulgação de conteúdos sobre o andamento dos trabalhos, desde as etapas internas até a transformação dos ambientes.
Mansão sustentável de Igor Rickli
O projeto arquitetônico leva a assinatura de Juliana Meda e foi desenvolvido para atender à rotina da família. Além dos espaços tradicionais de uma residência, a casa terá áreas específicas para atividades artísticas, refletindo a ligação dos dois com a música e as artes cênicas.
Aline ficou conhecida nacionalmente como integrante do Rouge, grupo feminino que fez sucesso nos anos 2000. Anos depois, participou do BBB 23 e voltou a ganhar destaque na televisão. Igor, por sua vez, construiu uma carreira como ator, com trabalhos em novelas da Globo e da Record, antes de integrar A Fazenda 15.
Projeto da nova mansão de Igor Rickli
A proposta da nova residência reúne justamente elementos ligados às trajetórias profissionais dos dois. Os ambientes destinados à música e à dança estão entre os diferenciais anunciados para a mansão, que também contará com áreas voltadas aos momentos em família.
Embora a obra tenha começado há três anos, os artistas continuam compartilhando etapas da construção nas redes sociais. Com a nova parceria, a expectativa é que o público acompanhe mais detalhes dos espaços internos e das soluções utilizadas durante a execução do projeto.
A Krona, fundada em 1994 em Joinville, Santa Catarina, participa da construção com produtos destinados à infraestrutura interna da casa. A empresa também utilizará seus canais digitais para divulgar o diário de obras e apresentar a evolução dos ambientes.
A colaboração faz parte de uma estratégia da fabricante para aproximar seus produtos do cotidiano dos consumidores. Além da parceria com Aline e Igor, a marca mantém iniciativas no esporte, incluindo patrocínios ligados ao Joinville Esporte Clube e ao futsal.