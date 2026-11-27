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Heider Sacramento
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 19:20
Alinne Rosa já começou a apresentar suas apostas para o Carnaval de Salvador de 2027. A cantora compartilhou nas redes sociais uma composição inédita que faz referência a momentos marcantes da folia baiana e resgata a nostalgia dos antigos carnavais da capital.
Ainda sem título oficial anunciado, a música foi apresentada aos fãs, que foram convidados a opinar sobre a possibilidade de uma parceria musical. “Essa eu fiz pra vcs Quero saber oq vcs acharam! Merece feat? Marca se lembrou de alguém”, escreveu a artista.
A publicação chamou a atenção de Carlinhos Brown, que elogiou a nova composição. “Isso aí canetada da Aline”, comentou o músico.
Alinne Rosa
Até o momento, Alinne não anunciou a data de lançamento da canção nem confirmou a participação de outro artista na gravação.
Exército do Tesão
Em meio aos preparativos para o Carnaval de 2027, Alinne Rosa anunciou recentemente o tema do Bloco O Vale, que desfilará no circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado de Carnaval.
Batizada de “Exército do Tesão”, a proposta foi desenvolvida pela cantora em parceria com André Magal e Kadu Brandão, conforme revelou o Alô Alô Bahia.
O conceito integra um projeto mais amplo que a artista prepara para a folia. O tema geral de seu Carnaval, entretanto, ainda não foi revelado.“O tesão é um estado motivacional”, explicou a cantora, ao adiantar que apresentará novidades sobre o projeto e seu repertório nas próximas semanas.
Conhecido pela irreverência e pelas fantasias temáticas dos foliões, o Bloco O Vale já está com abadás à venda pela plataforma San Folia.