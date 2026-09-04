Alinne Rosa faz noite de confissões em Salvador e apresenta música inédita em audiovisual

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Heider Sacramento
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 18:30
Alinne Rosa transformou a gravação de seu novo audiovisual em uma noite de memórias e revelações. A cantora lotou o Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, nesta quinta-feira (3), e nem a chuva que caiu na capital baiana afastou o público da apresentação de “Pergunte a Bahia Quem Sou”.
Em clima intimista, a artista aproveitou o encontro para revisitar diferentes fases de sua trajetória. Entre uma música e outra, Alinne fez confissões ao público, relembrou os mais de 20 anos de carreira e falou sobre a infância e o sonho de viver da música.
O repertório também passeou por diferentes momentos de sua história. Além de sucessos autorais, a cantora incluiu releituras de nomes como Caetano Veloso e Maria Bethânia, criando uma apresentação que misturou referências pessoais e musicais.
Entre as novidades, dois momentos ganharam destaque. Um deles foi “Será que você pensa em mim?”, novo arrocha apresentado como uma resposta ao clássico “Pense em Mim”. A outra surpresa veio com “Porque”, música que ficou conhecida na novela Floribella, exibida em 2005.
A entrega da cantora também repercutiu entre os fãs. “Foi um lindo show de presenciar”, escreveu um espectador. “Que show incrível. Eu amei cada detalhe, cada música”, comentou outro.
Depois da passagem por Salvador, “Pergunte a Bahia Quem Sou” segue para São Paulo. Alinne Rosa se apresenta no Blue Note no dia 9 de setembro.