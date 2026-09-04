MÚSICA

Alinne Rosa faz noite de confissões em Salvador e apresenta música inédita em audiovisual

Cantora revisitou histórias dos mais de 20 anos de carreira e apresentou novidades no projeto “Pergunte a Bahia Quem Sou”

Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 18:30

Alinne Rosa Crédito: Divulgação

Alinne Rosa transformou a gravação de seu novo audiovisual em uma noite de memórias e revelações. A cantora lotou o Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, nesta quinta-feira (3), e nem a chuva que caiu na capital baiana afastou o público da apresentação de “Pergunte a Bahia Quem Sou”.

Em clima intimista, a artista aproveitou o encontro para revisitar diferentes fases de sua trajetória. Entre uma música e outra, Alinne fez confissões ao público, relembrou os mais de 20 anos de carreira e falou sobre a infância e o sonho de viver da música.

O repertório também passeou por diferentes momentos de sua história. Além de sucessos autorais, a cantora incluiu releituras de nomes como Caetano Veloso e Maria Bethânia, criando uma apresentação que misturou referências pessoais e musicais.

Entre as novidades, dois momentos ganharam destaque. Um deles foi “Será que você pensa em mim?”, novo arrocha apresentado como uma resposta ao clássico “Pense em Mim”. A outra surpresa veio com “Porque”, música que ficou conhecida na novela Floribella, exibida em 2005.

A entrega da cantora também repercutiu entre os fãs. “Foi um lindo show de presenciar”, escreveu um espectador. “Que show incrível. Eu amei cada detalhe, cada música”, comentou outro.