Alinne Rosa revela internação de três dias e fala sobre cuidados com a saúde mental: 'Foram dias difíceis'

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 22:35
A cantora Alinne Rosa revelou nesta segunda-feira (21) que passou três dias internada após sentir sintomas físicos de fraqueza e perceber que precisava dar mais atenção à própria saúde mental. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a baiana contou que já recebeu alta e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.
Segundo Alinne, mudanças recentes em seu acompanhamento médico e no tratamento podem ter contribuído para o período de instabilidade. “Eu senti que estava precisando de um cuidado a mais e acabei me internando por dois, três dias”, explicou.
A artista também contou que passou por alterações na rotina de cuidados. “Andei trocando de médico, de medicação, alterando algumas coisas na minha rotina, e imagino que isso não me fez muito bem”, afirmou.
Alinne Rosa
Ao falar sobre os dias em que permaneceu internada, Alinne descreveu o período como delicado. “Foram dias difíceis, não posso negar. Dias que eu fiquei com medo dos meus pensamentos, mas está tudo sob controle agora”, declarou.
Já em casa, a cantora disse que está se alimentando normalmente e que tem uma nova consulta médica marcada para esta semana. Alinne também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu durante o período em que ficou afastada.
A artista fala publicamente sobre saúde mental há alguns anos. Em 2024, revelou ter enfrentado cerca de sete anos de depressão profunda e contou que precisou reduzir a agenda profissional durante parte desse período. Mais recentemente, afirmou que convive com depressão recorrente e mantém acompanhamento médico e psicológico.
“Recebi muitas mensagens, flores, carinhos. Só fiquei um pouquinho isolada mesmo para me cuidar”, contou. Ao final do vídeo, ainda deixou um recado aos fãs: “Vamos cuidar. Quero ver todo mundo fortinho também, porque a força de vocês me fortalece”.