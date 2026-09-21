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Alinne Rosa revela internação de três dias e fala sobre cuidados com a saúde mental: 'Foram dias difíceis'

Cantora baiana contou que buscou atendimento após sentir fraqueza e perceber que precisava intensificar os cuidados; ela já está em casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 22:35

Alinne Rosa revela internação de três dias e fala sobre os desafios que enfrentou com a saúde mental
Alinne Rosa revela internação de três dias e fala sobre os desafios que enfrentou com a saúde mental Crédito: Reprodução

A cantora Alinne Rosa revelou nesta segunda-feira (21) que passou três dias internada após sentir sintomas físicos de fraqueza e perceber que precisava dar mais atenção à própria saúde mental. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a baiana contou que já recebeu alta e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.

Segundo Alinne, mudanças recentes em seu acompanhamento médico e no tratamento podem ter contribuído para o período de instabilidade. “Eu senti que estava precisando de um cuidado a mais e acabei me internando por dois, três dias”, explicou.

A artista também contou que passou por alterações na rotina de cuidados. “Andei trocando de médico, de medicação, alterando algumas coisas na minha rotina, e imagino que isso não me fez muito bem”, afirmou.

Alinne Rosa

Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
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Alinne Rosa por Reprodução/Instagram

Ao falar sobre os dias em que permaneceu internada, Alinne descreveu o período como delicado. “Foram dias difíceis, não posso negar. Dias que eu fiquei com medo dos meus pensamentos, mas está tudo sob controle agora”, declarou.

Já em casa, a cantora disse que está se alimentando normalmente e que tem uma nova consulta médica marcada para esta semana. Alinne também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu durante o período em que ficou afastada.

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A artista fala publicamente sobre saúde mental há alguns anos. Em 2024, revelou ter enfrentado cerca de sete anos de depressão profunda e contou que precisou reduzir a agenda profissional durante parte desse período. Mais recentemente, afirmou que convive com depressão recorrente e mantém acompanhamento médico e psicológico.

“Recebi muitas mensagens, flores, carinhos. Só fiquei um pouquinho isolada mesmo para me cuidar”, contou. Ao final do vídeo, ainda deixou um recado aos fãs: “Vamos cuidar. Quero ver todo mundo fortinho também, porque a força de vocês me fortalece”.

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