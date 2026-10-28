ASTROLOGIA

Alívio à vista: 4 signos do horóscopo chinês começam a se livrar de problemas hoje (28 de outubro)

Uma amizade mal resolvida deixa de doer, a rotina ganha espaço para a vida pessoal e até uma pessoa inconveniente pode parar de causar desgaste

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Quatro signos do horóscopo chinês podem começar a deixar para trás situações que vinham tornando os dias mais difíceis hoje (28 de outubro). Uma mágoa antiga perde força, o excesso de trabalho dá lugar a novos encontros e atitudes simples ajudam a aliviar preocupações que pareciam não ter fim.

Para esses animais, o momento favorece o encerramento de ciclos desgastantes e a retomada da tranquilidade. Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez para que a vida comece a ficar mais leve. Veja a previsão do site "Your Tango".

Rato

Você não costuma criar laços profundos com qualquer pessoa, mas, quando considera alguém um amigo de verdade, valoriza muito essa conexão. Por isso, o fim inesperado de uma amizade pode ter deixado uma ferida difícil de superar. A ausência daquela pessoa e as lembranças do que vocês viveram talvez tenham acompanhado você por mais tempo do que gostaria.

Hoje, porém, essa história pode começar a perder o peso que tinha. Você percebe que já não precisa revisitar o passado nem buscar explicações para seguir em frente. O que aconteceu continua fazendo parte da sua trajetória, mas deixa de definir seu estado emocional.

Dica cósmica: respeite o tempo necessário para superar uma perda e não se cobre por ainda guardar algumas lembranças.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Serpente

Você pode ter passado tanto tempo trabalhando e cumprindo obrigações que acabou se afastando das pessoas. Quando surge a vontade de conversar ou pedir companhia, fica difícil até decidir para quem mandar uma mensagem. Ao mesmo tempo, você não quer procurar os outros apenas quando precisa de alguma coisa.

Hoje, a saída começa com uma mudança na rotina. Reserve um espaço para encontrar alguém, retomar uma conversa ou fazer um programa sem relação com o trabalho. Você pode perceber que não precisa escolher entre ser responsável e ter uma vida social. O equilíbrio que estava faltando depende também de permitir que outras pessoas façam parte dos seus dias.

Dica cósmica: inclua momentos de descanso e convivência na agenda com a mesma seriedade que dedica às obrigações.

Cão

Você costuma manter o bom humor, mas acaba absorvendo a tristeza e as preocupações de outras pessoas. Notícias difíceis e situações injustas podem afetar seu ânimo, mesmo quando não envolvem diretamente sua vida. A vontade de ajudar é sincera, mas carregar tantos problemas alheios também pode se tornar desgastante.

Hoje, uma atitude solidária ajuda você a transformar essa preocupação em algo construtivo. Pode ser oferecer orientação a alguém, escutar uma pessoa que precisa desabafar ou fazer um gesto gentil sem esperar reconhecimento. Você não consegue resolver todos os problemas do mundo, mas pode fazer diferença na realidade de quem está por perto.

Dica cósmica: transforme a preocupação em uma pequena ação positiva, sem esquecer de cuidar de si mesmo.

Coelho

Uma situação que vinha abalando sua confiança pode finalmente começar a perder espaço na sua vida. Talvez você tenha se sentido diminuído por alguém ou acreditado que não conseguiria sair de uma circunstância desconfortável. O desgaste acumulado fez esse problema parecer maior e mais duradouro do que você gostaria.

Hoje, a distância entre você e essa dificuldade pode aumentar. Uma pessoa inconveniente encontra outras preocupações para ocupar seu tempo e deixa de interferir tanto na sua rotina. Você não precisa entender todos os motivos por trás dessa mudança para aproveitar a tranquilidade. O importante é reconhecer que nem toda situação difícil precisa permanecer para sempre.