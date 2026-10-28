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Alívio à vista: 4 signos do horóscopo chinês começam a se livrar de problemas hoje (28 de outubro)

Uma amizade mal resolvida deixa de doer, a rotina ganha espaço para a vida pessoal e até uma pessoa inconveniente pode parar de causar desgaste

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Quatro signos do horóscopo chinês podem começar a deixar para trás situações que vinham tornando os dias mais difíceis hoje (28 de outubro). Uma mágoa antiga perde força, o excesso de trabalho dá lugar a novos encontros e atitudes simples ajudam a aliviar preocupações que pareciam não ter fim.

Para esses animais, o momento favorece o encerramento de ciclos desgastantes e a retomada da tranquilidade. Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez para que a vida comece a ficar mais leve. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Rato

Você não costuma criar laços profundos com qualquer pessoa, mas, quando considera alguém um amigo de verdade, valoriza muito essa conexão. Por isso, o fim inesperado de uma amizade pode ter deixado uma ferida difícil de superar. A ausência daquela pessoa e as lembranças do que vocês viveram talvez tenham acompanhado você por mais tempo do que gostaria.

Hoje, porém, essa história pode começar a perder o peso que tinha. Você percebe que já não precisa revisitar o passado nem buscar explicações para seguir em frente. O que aconteceu continua fazendo parte da sua trajetória, mas deixa de definir seu estado emocional.

Dica cósmica: respeite o tempo necessário para superar uma perda e não se cobre por ainda guardar algumas lembranças.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Serpente

Você pode ter passado tanto tempo trabalhando e cumprindo obrigações que acabou se afastando das pessoas. Quando surge a vontade de conversar ou pedir companhia, fica difícil até decidir para quem mandar uma mensagem. Ao mesmo tempo, você não quer procurar os outros apenas quando precisa de alguma coisa.

Hoje, a saída começa com uma mudança na rotina. Reserve um espaço para encontrar alguém, retomar uma conversa ou fazer um programa sem relação com o trabalho. Você pode perceber que não precisa escolher entre ser responsável e ter uma vida social. O equilíbrio que estava faltando depende também de permitir que outras pessoas façam parte dos seus dias.

Dica cósmica: inclua momentos de descanso e convivência na agenda com a mesma seriedade que dedica às obrigações.

Cão

Você costuma manter o bom humor, mas acaba absorvendo a tristeza e as preocupações de outras pessoas. Notícias difíceis e situações injustas podem afetar seu ânimo, mesmo quando não envolvem diretamente sua vida. A vontade de ajudar é sincera, mas carregar tantos problemas alheios também pode se tornar desgastante.

Hoje, uma atitude solidária ajuda você a transformar essa preocupação em algo construtivo. Pode ser oferecer orientação a alguém, escutar uma pessoa que precisa desabafar ou fazer um gesto gentil sem esperar reconhecimento. Você não consegue resolver todos os problemas do mundo, mas pode fazer diferença na realidade de quem está por perto.

Dica cósmica: transforme a preocupação em uma pequena ação positiva, sem esquecer de cuidar de si mesmo.

Coelho

Uma situação que vinha abalando sua confiança pode finalmente começar a perder espaço na sua vida. Talvez você tenha se sentido diminuído por alguém ou acreditado que não conseguiria sair de uma circunstância desconfortável. O desgaste acumulado fez esse problema parecer maior e mais duradouro do que você gostaria.

Hoje, a distância entre você e essa dificuldade pode aumentar. Uma pessoa inconveniente encontra outras preocupações para ocupar seu tempo e deixa de interferir tanto na sua rotina. Você não precisa entender todos os motivos por trás dessa mudança para aproveitar a tranquilidade. O importante é reconhecer que nem toda situação difícil precisa permanecer para sempre.

Dica cósmica: valorize a paz que chega e evite reabrir conflitos que já estão perdendo força.

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