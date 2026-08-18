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Almir Sater transforma fazenda de 25 mil hectares em projeto regional do Pantanal e mantém criação de gado

Cantor é proprietário da Fazenda Campo Novo, com aproximadamente 25 mil hectares, na região de Aquidauana

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:30

Almir Sater Crédito: Reprodução (*imagem melhorada com ajuda de IA)

O cantor e compositor Almir Sater, de 69 anos, construiu durante décadas uma relação com o Pantanal, a produção rural e a conservação ambiental, no Mato Grosso do Sul.

Desde 2003, o cantor é proprietário da Fazenda Campo Novo, com aproximadamente 25 mil hectares, na região de Aquidauana. Na época, a propriedade integrava a área do Parque Regional do Pantanal.

Fazenda de Almir Sater 1 de 8

No mesmo ano, Almir assumiu a presidência do Instituto Parque do Pantanal, responsável por articular a iniciativa regional.

Na época, o Parque buscava desenvolver um modelo de gestão compartilhada entre produtores rurais e poder público.

A proposta pretendia conciliar conservação ambiental, atividade econômica e permanência das famílias das propriedades pantaneiras. O modelo não exigia a retirada da pecuária ou o abandono das terras pelos proprietários.

O objetivo era encontrar formas de adaptar a produção às características naturais do Pantanal.

O projeto pretendia a colaboração entre proprietários, instituições públicas e outros representantes interessados na conservação do bioma.

Assim, os produtores poderiam continuar responsáveis pelas terras, mas participariam de uma estratégia voltada ao uso sustentável da paisagem.

A fazenda do ator mantinha criação de gado e participava de iniciativas relacionadas à produção orgânica. Assim, a conservação da paisagem não dependia da interrupção da atividade econômica.

Reportagens posteriores descreveram propriedades de Almir Sater com áreas de mata nativa, integração entre lavoura e pecuária e uso racional dos recursos naturais.

No entanto, o Parque Regional é uma unidade de conservação integral ou uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, porque uma RPPN estabelece proteção ambiental permanente sobre a área reconhecida e mantém esse compromisso mesmo após uma eventual mudança de proprietário.

No projeto regional, a proposta permitia atividades produtivas dentro de regras associadas à sustentabilidade.

Um dos modelos centrais do projeto era a permanência dos proprietários e das famílias rurais dentro do Pantanal.

Em vez de separar produção e natureza, o modelo buscava estabelecer convivência entre pecuária, economia regional e proteção da paisagem. A extensão da Fazenda Campo Novo ajudava a demonstrar a dimensão desse desafio.

Em maio de 2025, Almir Sater recebeu o título de Embaixador do Pantanal durante um fórum relacionado a COP 30 realizado em Bonito.

A atuação rural não afastou Almir Sater da carreira artística. Ao longo dos anos, o Pantanal continuou ocupando espaço em sua vida, em sua música e na imagem construída pelo cantor diante do público.