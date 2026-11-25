HORA DO RANGO

Almoço barato e rápido: escondidinho de aipim com calabresa gratina em apenas 20 minutos

Receita simples usa ingredientes baratos do dia a dia e ensina o truque para deixar o purê bem liso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11:00

Escondidinho de aipim com calabresa gratinada Crédito: Imagem gerada com Inteligência artificial

O escondidinho de calabresa é uma das receitas mais econômicas e fáceis para o almoço em família, mas muita gente erra o ponto e deixa o purê de aipim duro ou rachado depois de ir ao forno. O segredo para o prato ficar macio e molhadinho está na hora de preparar a raiz e no jeito de cortar o recheio.

Para o creme não empelotar, o aipim precisa ser amassado ainda bem quente e misturado com manteiga e leite morno. Já a linguiça calabresa entra ralada no refogado de tomate e cebola para render mais, mantendo o interior úmido enquanto o queijo derrete e doura por cima em apenas 20 minutos.

Aprenda a fazer escondidinho de aipim com calabresa gratinada 1 de 9

Ingredientes

800 g de mandioca (aipim) cozida bem macia

1 xícara de leite morno

2 colheres de sopa de manteiga

2 gomos de linguiça calabresa ralados ou processados

1 cebola média picadinha

3 dentes de alho amassados

2 tomates maduros sem sementes picadinhos

1 colher de sopa de extrato de tomate

200 g de queijo muçarela ou queijo de coalho ralado

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

Modo de Preparo

Ainda quente, amasse o aipim cozido com o espremedor ou garfo, tirando os fios duros do meio.

Em uma panela, junte o aipim amassado, a manteiga e o leite morno. Misture em fogo baixo por 3 minutos até formar um purê liso e cremoso. Ajuste o sal e reserve.

Em uma frigideira funda, refogue a calabresa ralada em sua própria gordura até dourar de leve.

Adicione a cebola e o alho, deixando murchar. Junte o tomate picado e o extrato de tomate. Cozinhe por 5 minutos até obter um refogado úmido e brilhante. Finalize com cheiro-verde.

Em um refratário médio untado com azeite, espalhe uma camada fina de purê de mandioca no fundo.

Coloque todo o refogado de calabresa, nivelando bem com a colher.

Cubra com o restante do purê de aipim, alisando a superfície.

Espalhe o queijo ralado por toda a superfície.