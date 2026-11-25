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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11:00
O escondidinho de calabresa é uma das receitas mais econômicas e fáceis para o almoço em família, mas muita gente erra o ponto e deixa o purê de aipim duro ou rachado depois de ir ao forno. O segredo para o prato ficar macio e molhadinho está na hora de preparar a raiz e no jeito de cortar o recheio.
Para o creme não empelotar, o aipim precisa ser amassado ainda bem quente e misturado com manteiga e leite morno. Já a linguiça calabresa entra ralada no refogado de tomate e cebola para render mais, mantendo o interior úmido enquanto o queijo derrete e doura por cima em apenas 20 minutos.
Aprenda a fazer escondidinho de aipim com calabresa gratinada
800 g de mandioca (aipim) cozida bem macia
1 xícara de leite morno
2 colheres de sopa de manteiga
2 gomos de linguiça calabresa ralados ou processados
1 cebola média picadinha
3 dentes de alho amassados
2 tomates maduros sem sementes picadinhos
1 colher de sopa de extrato de tomate
200 g de queijo muçarela ou queijo de coalho ralado
Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto
Ainda quente, amasse o aipim cozido com o espremedor ou garfo, tirando os fios duros do meio.
Em uma panela, junte o aipim amassado, a manteiga e o leite morno. Misture em fogo baixo por 3 minutos até formar um purê liso e cremoso. Ajuste o sal e reserve.
Em uma frigideira funda, refogue a calabresa ralada em sua própria gordura até dourar de leve.
Adicione a cebola e o alho, deixando murchar. Junte o tomate picado e o extrato de tomate. Cozinhe por 5 minutos até obter um refogado úmido e brilhante. Finalize com cheiro-verde.
Em um refratário médio untado com azeite, espalhe uma camada fina de purê de mandioca no fundo.
Coloque todo o refogado de calabresa, nivelando bem com a colher.
Cubra com o restante do purê de aipim, alisando a superfície.
Espalhe o queijo ralado por toda a superfície.
Leve ao forno pré-aquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos até o queijo derreter completamente e ficar dourado. Sirva quente.