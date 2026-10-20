Almoço de restaurante para preguiçosos: como fazer um peixe suculento com legumes na airfryer em 10 minutos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:00
Se você quer um almoço gostoso sem ter dor de cabeça, o salmão na airfryer é a saída mais prática da semana. O calor forte da airfryer doura a pele do peixe em minutos, criando uma casquinha por fora enquanto mantém a carne desmanchando por dentro.
Veja como fazer salmão suculento com legumes na airfryer
Os aspargos e os tomatinhos entram direto na gaveta, sem precisar sujar outras panelas ou ferver água. Eles assam no mesmo tempo do peixe, ficando firmes e puxando todo o gostinho do azeite com alho e limão.
2 postas ou filés de salmão (cerca de 150g cada)
6 a 8 talos de aspargos frescos limpos
1/2 xícara de tomate-cereja
1 colher de sopa de azeite
Suco de meio limão siciliano, sal e pimenta-do-reino moída na hora
Tempere o salmão com sal, pimenta e as gotas do limão siciliano. Corte a base dura dos aspargos e passe-os, junto com os tomatinhos, no azeite com uma pitada de sal.
Coloque o salmão com a pele para baixo bem no meio da cesta da fritadeira.
Coloque os aspargos e os tomatinhos nos espaços que sobrarem dos lados.
Asse a 200°C por apenas 10 a 12 minutos, não passe desse tempo para o peixe não ressecar.
Tire com cuidado e sirva como preferir.