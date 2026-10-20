HORA DO RANGO

Almoço de restaurante para preguiçosos: como fazer um peixe suculento com legumes na airfryer em 10 minutos

Aprenda o tempo exato para manter a crosta dourada por fora e uma carne desmanchando por dentro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:00

Salmão suculento com legumes na airfryer Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Se você quer um almoço gostoso sem ter dor de cabeça, o salmão na airfryer é a saída mais prática da semana. O calor forte da airfryer doura a pele do peixe em minutos, criando uma casquinha por fora enquanto mantém a carne desmanchando por dentro.

Veja como fazer salmão suculento com legumes na airfryer 1 de 8

Os aspargos e os tomatinhos entram direto na gaveta, sem precisar sujar outras panelas ou ferver água. Eles assam no mesmo tempo do peixe, ficando firmes e puxando todo o gostinho do azeite com alho e limão.

Ingredientes

2 postas ou filés de salmão (cerca de 150g cada)

6 a 8 talos de aspargos frescos limpos

1/2 xícara de tomate-cereja

1 colher de sopa de azeite

Suco de meio limão siciliano, sal e pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo

Tempere o salmão com sal, pimenta e as gotas do limão siciliano. Corte a base dura dos aspargos e passe-os, junto com os tomatinhos, no azeite com uma pitada de sal.

Coloque o salmão com a pele para baixo bem no meio da cesta da fritadeira.

Coloque os aspargos e os tomatinhos nos espaços que sobrarem dos lados.

Asse a 200°C por apenas 10 a 12 minutos, não passe desse tempo para o peixe não ressecar.