Almoço fit em 15 minutos: veja como fazer um almoço leve com filé de tilápia, abobrinha e tomate

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11:30
Peixe fresco costuma afastar muita gente do fogão pelo receio de grudar na panela ou deixar cheiro forte pela casa inteira. O filé de tilápia preparado na airfryer acaba com essas duas dores de cabeça de uma só vez.
Para transformar o filé em um prato completo, a receita leva legumes fatiados. O tomate-cereja no calor libera um molho natural, enquanto a abobrinha absorve a manteiga derretida, entregando uma refeição colorida, leve e rica em nutrientes.
Veja como fazer filé de tilápia com abobrinha e tomate
2 filés grossos de tilápia
1 abobrinha média fatiada em rodelas
1 xícara de tomate-cereja inteiro
1 colher de sopa de manteiga amolecida
Sal, raspas de limão, azeite e pimenta-do-reino a gosto
Passe o sal, a pimenta e as raspas de limão nos filés de peixe, finalizando com uma camada fina de manteiga sobre a superfície. Em seguida, misture a abobrinha e os tomates com um fio leve de azeite e sal.
Coloque os filés lado a lado no cesto da fritadeira e espalhe a abobrinha e os tomates ao redor, sem cobrir o peixe. Programe a 180°C por cerca de 12 a 15 minutos, abrindo com cuidado perto do fim para conferir se a tilápia já sai com facilidade no garfo. Sirva e regue com o caldo do fundo.