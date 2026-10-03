HORA DO RANGO

Almoço fit em 15 minutos: veja como fazer um almoço leve com filé de tilápia, abobrinha e tomate

Descubra como selar o peixe no ponto ideal sem desmanchar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11:30

Filé de tilápia com abobrinha e tomate Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Peixe fresco costuma afastar muita gente do fogão pelo receio de grudar na panela ou deixar cheiro forte pela casa inteira. O filé de tilápia preparado na airfryer acaba com essas duas dores de cabeça de uma só vez.

Para transformar o filé em um prato completo, a receita leva legumes fatiados. O tomate-cereja no calor libera um molho natural, enquanto a abobrinha absorve a manteiga derretida, entregando uma refeição colorida, leve e rica em nutrientes.

Veja como fazer filé de tilápia com abobrinha e tomate 1 de 10

O que você vai precisar:

2 filés grossos de tilápia

1 abobrinha média fatiada em rodelas

1 xícara de tomate-cereja inteiro

1 colher de sopa de manteiga amolecida

Sal, raspas de limão, azeite e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Passe o sal, a pimenta e as raspas de limão nos filés de peixe, finalizando com uma camada fina de manteiga sobre a superfície. Em seguida, misture a abobrinha e os tomates com um fio leve de azeite e sal.