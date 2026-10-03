Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Almoço fit em 15 minutos: veja como fazer um almoço leve com filé de tilápia, abobrinha e tomate

Descubra como selar o peixe no ponto ideal sem desmanchar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11:30

Filé de tilápia com abobrinha e tomate
Filé de tilápia com abobrinha e tomate Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Peixe fresco costuma afastar muita gente do fogão pelo receio de grudar na panela ou deixar cheiro forte pela casa inteira. O filé de tilápia preparado na airfryer acaba com essas duas dores de cabeça de uma só vez.

Para transformar o filé em um prato completo, a receita leva legumes fatiados. O tomate-cereja no calor libera um molho natural, enquanto a abobrinha absorve a manteiga derretida, entregando uma refeição colorida, leve e rica em nutrientes.

Veja como fazer filé de tilápia com abobrinha e tomate

Peixe fresco costuma afastar muita gente do fogão pelo receio de grudar na panela ou deixar cheiro forte pela casa inteira. por Imagem gerada por inteligência artificial
O filé de tilápia preparado na airfryer acaba com essas duas dores de cabeça de uma só vez. por Reprodução
Para transformar o filé em um prato completo, a receita leva legumes fatiados. por Reprodução
O tomate-cereja no calor libera um molho natural, enquanto a abobrinha absorve a manteiga derretida, entregando uma refeição colorida, leve e rica em nutrientes. por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
O que você vai precisar: 2 filés grossos de tilápia; 1 abobrinha média fatiada em rodelas; 1 xícara de tomate-cereja inteira; 1 colher de sopa de manteiga amolecida; Sal, raspas de limão, azeite e pimenta-do-reino a gosto por Reprodução
Modo de preparo: Passe o sal, a pimenta e as raspas de limão nos filés de peixe, finalizando com uma camada fina de manteiga sobre a superfície. por Reprodução
Modo de preparo: Em seguida, misture a abobrinha e os tomates com um fio leve de azeite e sal. por Reprodução
Modo de preparo: Coloque os filés lado a lado no cesto da fritadeira e espalhe a abobrinha e os tomates ao redor, sem cobrir o peixe. por Reprodução
Modo de preparo: Programe a 180°C por cerca de 12 a 15 minutos, abrindo com cuidado perto do fim para conferir se a tilápia já sai com facilidade no garfo. por Freepik
Sirva e regue com o caldo do fundo. por
1 de 10
Peixe fresco costuma afastar muita gente do fogão pelo receio de grudar na panela ou deixar cheiro forte pela casa inteira. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • O que você vai precisar:

2 filés grossos de tilápia

1 abobrinha média fatiada em rodelas

1 xícara de tomate-cereja inteiro

1 colher de sopa de manteiga amolecida

Leia mais

Imagem - Com carne extremamente macia e um molho encorpado de dar água na boca, este prato tradicional transforma cortes simples em uma verdadeira estrela da mesa

Com carne extremamente macia e um molho encorpado de dar água na boca, este prato tradicional transforma cortes simples em uma verdadeira estrela da mesa

Imagem - Frango xadrez fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Frango xadrez fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Imagem - Frango à caçadora suculento e muito fácil de fazer: veja como selar as sobrecoxas para garantir uma carne macia por dentro

Frango à caçadora suculento e muito fácil de fazer: veja como selar as sobrecoxas para garantir uma carne macia por dentro

Sal, raspas de limão, azeite e pimenta-do-reino a gosto

  • Modo de preparo

Passe o sal, a pimenta e as raspas de limão nos filés de peixe, finalizando com uma camada fina de manteiga sobre a superfície. Em seguida, misture a abobrinha e os tomates com um fio leve de azeite e sal.

Coloque os filés lado a lado no cesto da fritadeira e espalhe a abobrinha e os tomates ao redor, sem cobrir o peixe. Programe a 180°C por cerca de 12 a 15 minutos, abrindo com cuidado perto do fim para conferir se a tilápia já sai com facilidade no garfo. Sirva e regue com o caldo do fundo.

Leia mais

Imagem - Carne macia e suculenta: veja como preparar fraldinha na panela de pressão sem adicionar água

Carne macia e suculenta: veja como preparar fraldinha na panela de pressão sem adicionar água

Imagem - Confira 3 receitas práticas com as sobras da geladeira para salvar o almoço de domingo

Confira 3 receitas práticas com as sobras da geladeira para salvar o almoço de domingo

Imagem - Prático, econômico e com uma casquinha de queijo gratinado irresistível: veja como preparar essa receita rápida e deliciosa

Prático, econômico e com uma casquinha de queijo gratinado irresistível: veja como preparar essa receita rápida e deliciosa

Tags:

Dica de Almoço Fácil Receita Receitas Almoço Receitas Para O Almoço Receitas Facéis Para O Almoço Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Vanessa da Mata leva turnê ‘Todas Elas’ à Concha Acústica neste sábado em Salvador

Vanessa da Mata leva turnê ‘Todas Elas’ à Concha Acústica neste sábado em Salvador
Imagem - Namorado de Jonatas Faro é amigo próximo de Glória Maria e tutor das filhas da jornalista

Namorado de Jonatas Faro é amigo próximo de Glória Maria e tutor das filhas da jornalista
Imagem - O universo resolveu cobrar: 3 signos entram em uma temporada de dois retrógrados e vão ter assuntos mal resolvidos pela frente

O universo resolveu cobrar: 3 signos entram em uma temporada de dois retrógrados e vão ter assuntos mal resolvidos pela frente