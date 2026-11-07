Almoço rápido de 15 minutos: aprenda o truque do frango dourado que não solta líquido na panela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11:00
O peito de frango em cubos é uma ótima opção para um almoço rápido durante a semana, mas quase sempre termina esbranquiçado, seco e sem graça. Isso acontece porque a carne do peito tem pouca gordura. Quando vai para a panela em grande quantidade, o calor cai e a água de dentro vaza, cozinhando o frango no próprio vapor em vez de fritar.
Veja como fazer frango em cubos suculento e douradinho
Para resolver isso, o corte precisa ser padronizado em cubos médios de cerca de dois dedos. Se você cortar pedaços muito pequenos, eles ressecam antes mesmo de criar casquinha. Outro truque é secar os pedaços com papel-toalha antes de temperar, tirando a umidade que impede o frango de dourar.
O tempero também pede cuidado. Usar um fio de azeite misturado diretamente nos cubos de frango ainda crus ajuda a criar uma película protetora ao redor da carne. O sal deve entrar por último, junto com os temperos secos da sua preferência, como páprica e alho ralado.
A panela precisa estar bem quente, no fogo alto. Coloque os cubos aos poucos, deixando espaço livre entre eles no fundo da panela. Não mexa nos primeiros dois minutos: espere o lado de baixo desgrudar sozinho e ficar dourado antes de virar. O resultado é um frango com cor viva por fora e macio por dentro.
600 g de peito de frango cortado em cubos médios
3 dentes de alho amassados
1 colher de chá de páprica defumada ou doce
2 colheres de sopa de azeite ou óleo
Suco de meio limão
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 colher de sopa de manteiga para finalizar
Cheiro-verde picado a gosto
Corte o peito de frango em cubos médios uniformes e seque bem com folhas de papel-toalha.
Veja como fazer um bife acebolado macio de restaurante
Em uma tigela, misture o frango com o alho, a páprica, a pimenta-do-reino, o azeite e o suco de limão. Deixe descansar por 5 minutos. Adicione o sal apenas na hora de ir para a panela.
Aqueça uma frigideira larga em fogo alto com um fio de óleo.
Espalhe metade dos cubos de frango pela frigideira, garantindo que nenhum pedaço fique em cima do outro.
Deixe dourar sem mexer por 2 a 3 minutos. Quando a parte de baixo estiver bem corada, vire os pedaços e doure o outro lado por mais 2 minutos. Retire e repita com o restante.
Devolva todo o frango para a panela, adicione a colher de manteiga para dar brilho e jogue o cheiro-verde picado. Mexa por 1 minuto e sirva quente.