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Almoço rápido de 15 minutos: aprenda o truque do frango dourado que não solta líquido na panela

Conheça a técnica simples para manter a carne macia por dentro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11:00

Frango em cubos suculento e douradinho
Frango em cubos suculento e douradinho Crédito: Imagem gerada com inteligência artificial

O peito de frango em cubos é uma ótima opção para um almoço rápido durante a semana, mas quase sempre termina esbranquiçado, seco e sem graça. Isso acontece porque a carne do peito tem pouca gordura. Quando vai para a panela em grande quantidade, o calor cai e a água de dentro vaza, cozinhando o frango no próprio vapor em vez de fritar.

Veja como fazer frango em cubos suculento e douradinho

Corte o peito de frango em cubos médios uniformes e seque bem com folhas de papel-toalha. por Imagem gerada com inteligência artificial
Em uma tigela, misture o frango com o alho, a páprica, a pimenta-do-reino, o azeite e o suco de limão. Deixe descansar por 5 minutos. Adicione o sal apenas na hora de ir para a panela. por Imagem gerada com inteligência artificial
Aqueça uma frigideira larga em fogo alto com um fio de óleo. por Imagem gerada com inteligência artificial
Espalhe metade dos cubos de frango pela frigideira, garantindo que nenhum pedaço fique em cima do outro. por Imagem gerada com inteligência artificial
Deixe dourar sem mexer por 2 a 3 minutos. Quando a parte de baixo estiver bem corada, vire os pedaços e doure o outro lado por mais 2 minutos. Retire e repita com o restante. por Imagem gerada com inteligência artificial
Devolva todo o frango para a panela, adicione a colher de manteiga para dar brilho e jogue o cheiro-verde picado. Mexa por 1 minuto. por Imagem gerada com inteligência artificial
Sirva como preferir.  por Imagem gerada com inteligência artificial
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Corte o peito de frango em cubos médios uniformes e seque bem com folhas de papel-toalha. por Imagem gerada com inteligência artificial

Para resolver isso, o corte precisa ser padronizado em cubos médios de cerca de dois dedos. Se você cortar pedaços muito pequenos, eles ressecam antes mesmo de criar casquinha. Outro truque é secar os pedaços com papel-toalha antes de temperar, tirando a umidade que impede o frango de dourar.

O tempero também pede cuidado. Usar um fio de azeite misturado diretamente nos cubos de frango ainda crus ajuda a criar uma película protetora ao redor da carne. O sal deve entrar por último, junto com os temperos secos da sua preferência, como páprica e alho ralado.

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A panela precisa estar bem quente, no fogo alto. Coloque os cubos aos poucos, deixando espaço livre entre eles no fundo da panela. Não mexa nos primeiros dois minutos: espere o lado de baixo desgrudar sozinho e ficar dourado antes de virar. O resultado é um frango com cor viva por fora e macio por dentro.

  • Ingredientes:

600 g de peito de frango cortado em cubos médios

3 dentes de alho amassados

1 colher de chá de páprica defumada ou doce

2 colheres de sopa de azeite ou óleo

Suco de meio limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

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1 colher de sopa de manteiga para finalizar

Cheiro-verde picado a gosto

  • Modo de fazer:

Corte o peito de frango em cubos médios uniformes e seque bem com folhas de papel-toalha.

Veja como fazer um bife acebolado macio de restaurante

Retire a carne da geladeira 15 minutos antes do preparo para que fique em temperatura ambiente. por Imagem gerada com inteligência artificial
Aqueça bem uma frigideira de fundo grosso com o óleo até começar a soltar uma leve fumaça. por Imagem gerada com inteligência artificial
Tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino apenas segundos antes de colocar na panela. por Imagem gerada com inteligência artificial
Coloque um ou dois bifes por vez, sem amontoar. Deixe dourar por 2 minutos sem mexer, vire e doure o outro lado por mais 1 a 2 minutos. Retire e reserve em um prato coberto. por Imagem gerada com inteligência artificial
Na mesma frigideira, sem lavar, adicione a manteiga e jogue as rodelas de cebola. por Imagem gerada com inteligência artificial
Refogue até a cebola começar a murchar. Pingue a água quente no fundo e raspe bem com uma espátula de madeira para soltar todo o queimadinho da carne. por Imagem gerada com inteligência artificial
Devolva os bifes para a frigideira junto com o suco que escorreu no prato, misture com as cebolas por 30 segundos e desligue o fogo. por Imagem gerada com inteligência artificial
Sirva como preferir.  por Imagem gerada com inteligência artificial
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Retire a carne da geladeira 15 minutos antes do preparo para que fique em temperatura ambiente. por Imagem gerada com inteligência artificial

Em uma tigela, misture o frango com o alho, a páprica, a pimenta-do-reino, o azeite e o suco de limão. Deixe descansar por 5 minutos. Adicione o sal apenas na hora de ir para a panela.

Aqueça uma frigideira larga em fogo alto com um fio de óleo.

Espalhe metade dos cubos de frango pela frigideira, garantindo que nenhum pedaço fique em cima do outro.

Deixe dourar sem mexer por 2 a 3 minutos. Quando a parte de baixo estiver bem corada, vire os pedaços e doure o outro lado por mais 2 minutos. Retire e repita com o restante.

Devolva todo o frango para a panela, adicione a colher de manteiga para dar brilho e jogue o cheiro-verde picado. Mexa por 1 minuto e sirva quente.

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