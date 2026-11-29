Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 15:00
A carne de panela deixa de exigir horas no fogão para resolver o almoço da semana em apenas 15 minutos. Feita com cortes mais em conta, como acém ou músculo, e um gomo de linguiça calabresa, a receita entrega um prato farto e com caldo grosso usando apenas uma panela.
Dicas para fazer uma carne de panela com calabresa suculenta
500 g de acém ou músculo cortado em cubos médios
1 gomo de linguiça calabresa cortada em rodelas grossas
1 cebola grande picada em pétalas
2 tomates maduros picados sem sementes
3 dentes de alho amassados
1 colher de sopa de óleo ou azeite
1 colher de chá de colorau ou páprica doce
1 xícara de chá de água quente
Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo alto e frite a linguiça calabresa até dourar bem.
Junte os cubos de carne e deixe fritar sem mexer muito nos primeiros minutos, apenas virando para selar todos os lados.
Abaixe o fogo, acrescente o alho, a cebola, o tomate e o colorau, misturando bem para raspar o fundinho dourado da panela.
Tempere com sal e pimenta-do-reino, despeje a água quente e tampe a panela.
Assim que pegar pressão, conte 15 minutos em fogo médio. Desligue, espere a pressão sair sozinha, abra a panela e finalize com cheiro-verde antes de servir com arroz branco.