HORA DO RANGO

Almoço rápido e barato: aprenda a fazer carne com calabresa que desmancha na boca

Essa receita fica com um molho grosso e saboroso usando apenas temperos básicos de casa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 15:00

carne com calabresa Crédito: Imagem gerada por IA

A carne de panela deixa de exigir horas no fogão para resolver o almoço da semana em apenas 15 minutos. Feita com cortes mais em conta, como acém ou músculo, e um gomo de linguiça calabresa, a receita entrega um prato farto e com caldo grosso usando apenas uma panela.

Dicas para fazer uma carne de panela com calabresa suculenta 1 de 6

Ingredientes

500 g de acém ou músculo cortado em cubos médios

1 gomo de linguiça calabresa cortada em rodelas grossas

1 cebola grande picada em pétalas

2 tomates maduros picados sem sementes

3 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de óleo ou azeite

1 colher de chá de colorau ou páprica doce

1 xícara de chá de água quente

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo alto e frite a linguiça calabresa até dourar bem.

Junte os cubos de carne e deixe fritar sem mexer muito nos primeiros minutos, apenas virando para selar todos os lados.

Abaixe o fogo, acrescente o alho, a cebola, o tomate e o colorau, misturando bem para raspar o fundinho dourado da panela.

Tempere com sal e pimenta-do-reino, despeje a água quente e tampe a panela.