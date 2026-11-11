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Almoço rápido e sequinho: aprenda a fazer isca de frango crocante que não murcha e não usa óleo

Com mostarda, petisco fica pronto em 15 minutos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:00

Iscas de frango
Iscas de frango Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Preparar iscas de frango empanadas sem sujar as mãos de farinha nem deixar a casa com cheiro forte de fritura ficou muito mais fácil com a airfryer. Em menos de 15 minutos, o petisco sai com casquinha dourada e crocante ao morder, mantendo a carne macia e suculenta por dentro sem levar sequer um pingo de óleo.

Veja como fazer iscas de frango crocantes e sem óleo

Corte o peito de frango em tiras no sentido do comprimento e seque bem com papel-toalha. por Imagem gerada por inteligência artificial
Em uma tigela, misture o frango com o alho, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino, massageando as tiras para espalhar o tempero. por Imagem gerada por inteligência artificial
Em outro prato fundo, coloque a farinha panko, a páprica e a colher de azeite. Esfregue com as pontas dos dedos até a farinha absorver o azeite e ficar levemente úmida e alaranjada. por Imagem gerada por inteligência artificial
Passe as tiras temperadas diretamente na mistura de farinha, apertando bem com as mãos para que a cobertura fique bem colada na carne. por Imagem gerada por inteligência artificial
Pré-aqueça a airfryer a 190 °C por 3 minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque as iscas de frango no cesto, lado a lado, sem empilhar. por Imagem gerada por inteligência artificial
Asse a 190 °C por 12 a 15 minutos, virando as tiras na metade do tempo para dourar os dois lados por igual.   por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva com fatias de limão fresco. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Corte o peito de frango em tiras no sentido do comprimento e seque bem com papel-toalha. por Imagem gerada por inteligência artificial

O segredo para não errar está em trocar o ovo por uma camada de mostarda no tempero, que gruda a casquinha na carne sem fazer sujeira, e apostar na farinha panko misturada com um fio de azeite e páprica. Esse truque simples faz o empanado dourar por igual no ar quente, entregando tirinhas sequinhas e gostosas para salvar o almoço ou o lanche da tarde.

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  • Ingredientes:

600 g de peito de frango cortado em tiras médias

2 dentes de alho ralados

1 colher de sopa de mostarda amarela

1 xícara e meia de farinha panko (ou pão francês amanhecido ralado grosso)

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce ou defumada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Fatias de limão para servir

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  • Modo de fazer:

Corte o peito de frango em tiras no sentido do comprimento e seque bem com papel-toalha.

Em uma tigela, misture o frango com o alho, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino, massageando as tiras para espalhar o tempero.

Em outro prato fundo, coloque a farinha panko, a páprica e a colher de azeite. Esfregue com as pontas dos dedos até a farinha absorver o azeite e ficar levemente úmida e alaranjada.

Passe as tiras temperadas diretamente na mistura de farinha, apertando bem com as mãos para que a cobertura fique bem colada na carne.

Pré-aqueça a airfryer a 190 °C por 3 minutos.

Coloque as iscas de frango no cesto, lado a lado, sem empilhar.

Asse a 190 °C por 12 a 15 minutos, virando as tiras na metade do tempo para dourar os dois lados por igual. Sirva com fatias de limão fresco.

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