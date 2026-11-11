Almoço rápido e sequinho: aprenda a fazer isca de frango crocante que não murcha e não usa óleo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:00
Preparar iscas de frango empanadas sem sujar as mãos de farinha nem deixar a casa com cheiro forte de fritura ficou muito mais fácil com a airfryer. Em menos de 15 minutos, o petisco sai com casquinha dourada e crocante ao morder, mantendo a carne macia e suculenta por dentro sem levar sequer um pingo de óleo.
Veja como fazer iscas de frango crocantes e sem óleo
O segredo para não errar está em trocar o ovo por uma camada de mostarda no tempero, que gruda a casquinha na carne sem fazer sujeira, e apostar na farinha panko misturada com um fio de azeite e páprica. Esse truque simples faz o empanado dourar por igual no ar quente, entregando tirinhas sequinhas e gostosas para salvar o almoço ou o lanche da tarde.
600 g de peito de frango cortado em tiras médias
2 dentes de alho ralados
1 colher de sopa de mostarda amarela
1 xícara e meia de farinha panko (ou pão francês amanhecido ralado grosso)
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 colher de chá de páprica doce ou defumada
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Fatias de limão para servir
Corte o peito de frango em tiras no sentido do comprimento e seque bem com papel-toalha.
Em uma tigela, misture o frango com o alho, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino, massageando as tiras para espalhar o tempero.
Em outro prato fundo, coloque a farinha panko, a páprica e a colher de azeite. Esfregue com as pontas dos dedos até a farinha absorver o azeite e ficar levemente úmida e alaranjada.
Passe as tiras temperadas diretamente na mistura de farinha, apertando bem com as mãos para que a cobertura fique bem colada na carne.
Pré-aqueça a airfryer a 190 °C por 3 minutos.
Coloque as iscas de frango no cesto, lado a lado, sem empilhar.
Asse a 190 °C por 12 a 15 minutos, virando as tiras na metade do tempo para dourar os dois lados por igual. Sirva com fatias de limão fresco.