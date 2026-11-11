HORA DO RANGO

Almoço rápido e sequinho: aprenda a fazer isca de frango crocante que não murcha e não usa óleo

Com mostarda, petisco fica pronto em 15 minutos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:00

Iscas de frango Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Preparar iscas de frango empanadas sem sujar as mãos de farinha nem deixar a casa com cheiro forte de fritura ficou muito mais fácil com a airfryer. Em menos de 15 minutos, o petisco sai com casquinha dourada e crocante ao morder, mantendo a carne macia e suculenta por dentro sem levar sequer um pingo de óleo.

Veja como fazer iscas de frango crocantes e sem óleo 1 de 8

O segredo para não errar está em trocar o ovo por uma camada de mostarda no tempero, que gruda a casquinha na carne sem fazer sujeira, e apostar na farinha panko misturada com um fio de azeite e páprica. Esse truque simples faz o empanado dourar por igual no ar quente, entregando tirinhas sequinhas e gostosas para salvar o almoço ou o lanche da tarde.

Ingredientes:

600 g de peito de frango cortado em tiras médias

2 dentes de alho ralados

1 colher de sopa de mostarda amarela

1 xícara e meia de farinha panko (ou pão francês amanhecido ralado grosso)

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce ou defumada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Fatias de limão para servir

Modo de fazer:

Corte o peito de frango em tiras no sentido do comprimento e seque bem com papel-toalha.

Em uma tigela, misture o frango com o alho, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino, massageando as tiras para espalhar o tempero.

Em outro prato fundo, coloque a farinha panko, a páprica e a colher de azeite. Esfregue com as pontas dos dedos até a farinha absorver o azeite e ficar levemente úmida e alaranjada.

Passe as tiras temperadas diretamente na mistura de farinha, apertando bem com as mãos para que a cobertura fique bem colada na carne.

Pré-aqueça a airfryer a 190 °C por 3 minutos.

Coloque as iscas de frango no cesto, lado a lado, sem empilhar.