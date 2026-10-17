HORA DO RANGO

Almôndegas com molho e queijo gratinado na airfryer: almoço fácil e suculento que não suja o fogão

Veja como assar a carne moída, cobrir com molho e derreter a mussarela usando uma travessa só

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 11:00

Almôndegas com molho e queijo gratinado na airfryer Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Fazer almôndega no fogão sempre espirra óleo para todo lado, mas a versão na airfryer resolve esse problema. Usando um refratário de vidro ou forma de silicone que caiba dentro do cesto, você prepara a carne e o molho sem sujar panelas.

Essa receita é perfeita para os dias de pressa. As bolinhas de carne dão uma dourada nos primeiros minutos e, logo em seguida, terminam de cozinhar no molho de tomate, ganhando uma cobertura caprichada de queijo derretido.

Veja como fazer almôndegas com molho e queijo gratinado 1 de 6

Ingredientes

350g de carne moída (patinho ou acém)

1 xícara de molho de tomate pronto bem temperado

4 fatias de queijo mussarela

1/2 cebola ralada

Sal

1 dente de alho amassado

Cheiro-verde picado

Pimenta a gosto

Modo de preparo

Misture a carne moída com a cebola, o alho, o sal, a pimenta e o cheiro-verde e amasse bem até dar liga. Enrole de 8 a 10 bolinhas médias e arrume as almôndegas em uma forma pequena que caiba na gaveta da sua airfryer.

Asse as almôndegas a 200°C por 10 minutos para a carne dar uma dourada.

Abra a gaveta, jogue o molho de tomate por cima das bolinhas, cubra com as fatias de mussarela e coloque um pouco de orégano.