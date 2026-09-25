HORA DO RANGO

Almôndegas suculentas com mussarela é super fácil de fazer e fica pronta rapidinho sem fazer sujeira no fogão

Essa receita simples e rápida leva apenas de três ingredientes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:51

Almôndega Crédito: Imagem: Edalin Photography | Shutterstock

Bateu aquela vontade de comer uma comida gostosa, com cara de almoço de família, mas o tempo está curto? Almôndegas com molho de tomate e queijo derretido feitas direto na airfryer são a salvação perfeita para os dias corridos. Essa receita entrega muito sabor sem precisar passar horas na cozinha.

Aprenda a fazer almôndegas suculentas com mussarela 1 de 12

O grande segredo para essa receita está na textura da carne. Assar as bolinhas de carne primeiro garante que elas fiquem douradas e firmes, prontas para receber o molho logo em seguida. Para preparar, você só precisa de 300 gramas de almôndegas (podem ser as caseiras ou aquelas prontas de mercado), quatro colheres de sopa de molho de tomate e duas fatias de mussarela.

Primeiro, coloque as almôndegas soltas na cesta da sua fritadeira elétrica ou airfryer, tomando cuidado para não amontoar. Programe na temperatura de 200°C e deixe a carne assar por cerca de 12 minutos, garantindo aquela casquinha perfeita e tostada por fora.

Depois, transfira a carne para uma pequena vasilha que seja resistente ao calor e caiba no cesto da airfryer. Jogue o molho de tomate por cima de tudo e cubra com as fatias de queijo. Volte o recipiente para o aparelho por mais cinco minutos a 200°C, tempo exato para a mussarela derreter e gratinar.

Ingredientes