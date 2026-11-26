ASTROLOGIA

Alô, favoritos do universo! Touro, Leão e Sagitário vão receber uma dose extra de sorte hoje (26 de novembro)

Entrada da Lua em Câncer promete um dia de mais confiança, carinho e boas surpresas para os escolhidos

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A entrada da Lua em Câncer promete mexer com o clima do dia e trazer mais confiança, acolhimento e vontade de aproveitar o presente. Para três signos, esta quinta-feira (26) pode ser marcada por conquistas pessoais, demonstrações de carinho e uma sensação especial de proteção.

Nesta manhã, às 7h51, a Lua entra em Câncer e destaca assuntos ligados às emoções, à família e aos vínculos afetivos. É um período favorável para reconhecer o próprio valor, compartilhar sentimentos positivos e perceber o apoio de pessoas queridas. Para os signos a seguir, o universo parece estar especialmente generoso. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

A quinta-feira (26) pode renovar sua confiança e fazer você enxergar possibilidades que antes pareciam distantes. Com a entrada da Lua em Câncer, fica mais fácil imaginar planos maiores e acreditar que você tem condições de colocá-los em prática. Em vez de se prender a preocupações, o momento favorece uma postura mais otimista e aberta ao que pode dar certo.

Essa sensação de apoio também ajuda a deixar emoções negativas de lado. Você pode perceber que não precisa carregar tantas inseguranças e que merece aproveitar as coisas boas que estão acontecendo. É um dia para reconhecer suas conquistas e se permitir sonhar mais alto.

Dica cósmica: não diminua seus desejos por medo de tentar. Confie no que você é capaz de construir.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Leão

Se existe alguém capaz de transformar um bom humor em algo ainda maior, esse alguém é você, Leão. Hoje, a energia do dia pode despertar sua vontade de compartilhar alegria e fazer bem às pessoas ao redor. Sua generosidade ganha destaque, seja por meio de uma ajuda espontânea, seja ao colocar seus talentos em prática de uma maneira criativa.

Você pode sentir que tem muito de bom para oferecer e que guardar tudo isso para si não faz sentido. Gestos de carinho e atenção tendem a fortalecer seus vínculos, enquanto a satisfação de contribuir com alguém também pode deixar seu dia mais especial. Aproveite essa disposição para espalhar coisas boas.

Dica cósmica: use sua criatividade e generosidade para aproximar pessoas. Um gesto simples pode ter um efeito maior do que você imagina.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Sagitário

Hoje, você pode encontrar nos amigos e familiares a demonstração de carinho que precisava receber. A quinta-feira tem potencial para ser especialmente feliz, com momentos de acolhimento e reconhecimento. Permita-se aproveitar essas demonstrações sem tentar minimizar o quanto elas significam.

A entrada da Lua em Câncer também favorece uma relação mais gentil consigo mesmo. É um convite para valorizar quem você é e prestar atenção ao presente, sem deixar que preocupações com o passado ou com o futuro roubem sua tranquilidade. Você pode descobrir que já tem motivos suficientes para se sentir em paz e satisfeito com o momento atual.

Dica cósmica: receba o carinho de quem está ao seu lado sem reservas. Você também merece ser cuidado.