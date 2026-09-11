Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alô, Serasa! Em crise financeira e deserdado pelo pai, Fiuk acumula valor de carro em dívidas

Cantor surpreendeu ao revelar que chega a gastar R$ 50 mil por mês

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:50

Fiuk
Fiuk Crédito: Reprodução

Fiuk atravessa uma fase delicada na vida financeira. Depois de revelar que seu custo mensal pode chegar a R$ 50 mil e falar publicamente sobre as dificuldades que enfrenta, o cantor, ator e piloto de drift também aparece com pendências registradas em seu nome.

Segundo informações de um serviço de proteção ao crédito, as dívidas do artista somam R$ 58.837,11. A mais recente foi registrada em agosto deste ano e corresponde a R$ 825,50 em uma companhia de energia elétrica de São Paulo. Outros R$ 58.011,61 estão distribuídos em quatro registros ligados a instituições financeiras. As informações foram divulgadas pelo Extra.

Carros de Fiuk

Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk: um está à venda e o outro foi vendido por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
1 de 19
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram

O momento financeiro vivido pelo artista já havia sido exposto por ele próprio. Em entrevistas recentes, Fiuk contou que foi deserdado pelo pai, Fábio Jr., com quem afirma não falar há quatro anos. Ele também rompeu o contato com a irmã, Cleo Pires.

Antes disso, o cantor chegou a ter rendimentos superiores a R$ 20 mil em duas atividades profissionais relacionadas à televisão e ao cinema. Mais recentemente, tornou-se sócio-administrador de duas empresas voltadas ao desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. Atualmente, os dois negócios estão fechados.

Fiuk colocou carros à venda

Em meio às dificuldades financeiras, Fiuk também passou a se desfazer de alguns veículos. Uma Mercedes C280 Sport 1995 foi anunciada por R$ 51 mil e vendida em menos de 24 horas. O pagamento, segundo o artista, foi feito via Pix. O valor está dentro da faixa de mercado do modelo, estimada entre R$ 50 mil e R$ 54 mil.

Outro carro colocado à venda foi uma Mercedes-Benz 190E 2.3, de 1991, considerada um veículo de coleção. O anúncio, publicado em junho, destacava os 75 mil quilômetros originais, câmbio manual, ar-condicionado, pintura vinho original com retoques de conservação e interior na mesma tonalidade.

Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda

Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram
1 de 12
Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda por Reprodução/Instagram

Fiuk não informou o preço do veículo, mas o modelo pode alcançar cerca de R$ 180 mil dependendo de seu estado e configuração.

O cantor ainda mantém outros automóveis na garagem, muitos deles ligados à sua paixão pelo drift, modalidade que pratica há quase duas décadas. Entre eles estão um BMW M3 E36, produzido entre 1992 e 1999, com valores que podem variar de R$ 220 mil a R$ 550 mil, e um Ford Mustang GT, avaliado em cerca de R$ 550 mil.

Antes de participar do 'BBB 21', Fiuk também vendeu um Nissan Skyline R34 GT-T bastante modificado e importado por ele. Um exemplar desse modelo pode ultrapassar R$ 400 mil.

Ao falar sobre a relação com o pai, Fiuk afirmou que decidiu deixar para trás a necessidade de corresponder às expectativas da família.

"Agora esquece. Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou... Não tenho que agradar mais ninguém", declarou em entrevista a Daniel Zuckermann, do 'Pânico', da Jovem Pan.

Na ocasião, o artista também reforçou que pretende seguir seu próprio caminho: "Agora sou eu no meu corre. Eu amo drift, eu amo carro. Eu recomeço quantas vezes precisar".

Fiuk se arruma para emprego

Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
1 de 20
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - 4 quartos, acesso à praia e suíte com deck para o mar: como é a mansão de R$ 53 milhões de Nicolas Cage que pode ser engolida por cratera

4 quartos, acesso à praia e suíte com deck para o mar: como é a mansão de R$ 53 milhões de Nicolas Cage que pode ser engolida por cratera

Imagem - Após revelar crise financeira, Fiuk revela quanto gasta por mês e surpreende com valor

Após revelar crise financeira, Fiuk revela quanto gasta por mês e surpreende com valor

Imagem - Rodolffo pega arma e mata barata com tiro dentro de casa: 'Não entra no meu quintal'

Rodolffo pega arma e mata barata com tiro dentro de casa: 'Não entra no meu quintal'

Tags:

Fiuk

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Motorista cria serviço de ‘filho de aluguel’ para acompanhar idosos em consultas, exames e até bailes de forró

Motorista cria serviço de ‘filho de aluguel’ para acompanhar idosos em consultas, exames e até bailes de forró