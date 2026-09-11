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Alô, Serasa! Em crise financeira e deserdado pelo pai, Fiuk acumula valor de carro em dívidas

Cantor surpreendeu ao revelar que chega a gastar R$ 50 mil por mês

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:50

Fiuk Crédito: Reprodução

Fiuk atravessa uma fase delicada na vida financeira. Depois de revelar que seu custo mensal pode chegar a R$ 50 mil e falar publicamente sobre as dificuldades que enfrenta, o cantor, ator e piloto de drift também aparece com pendências registradas em seu nome.

Segundo informações de um serviço de proteção ao crédito, as dívidas do artista somam R$ 58.837,11. A mais recente foi registrada em agosto deste ano e corresponde a R$ 825,50 em uma companhia de energia elétrica de São Paulo. Outros R$ 58.011,61 estão distribuídos em quatro registros ligados a instituições financeiras. As informações foram divulgadas pelo Extra.

Carros de Fiuk 1 de 19

O momento financeiro vivido pelo artista já havia sido exposto por ele próprio. Em entrevistas recentes, Fiuk contou que foi deserdado pelo pai, Fábio Jr., com quem afirma não falar há quatro anos. Ele também rompeu o contato com a irmã, Cleo Pires.

Antes disso, o cantor chegou a ter rendimentos superiores a R$ 20 mil em duas atividades profissionais relacionadas à televisão e ao cinema. Mais recentemente, tornou-se sócio-administrador de duas empresas voltadas ao desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. Atualmente, os dois negócios estão fechados.

Fiuk colocou carros à venda

Em meio às dificuldades financeiras, Fiuk também passou a se desfazer de alguns veículos. Uma Mercedes C280 Sport 1995 foi anunciada por R$ 51 mil e vendida em menos de 24 horas. O pagamento, segundo o artista, foi feito via Pix. O valor está dentro da faixa de mercado do modelo, estimada entre R$ 50 mil e R$ 54 mil.

Outro carro colocado à venda foi uma Mercedes-Benz 190E 2.3, de 1991, considerada um veículo de coleção. O anúncio, publicado em junho, destacava os 75 mil quilômetros originais, câmbio manual, ar-condicionado, pintura vinho original com retoques de conservação e interior na mesma tonalidade.

Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda 1 de 12

Fiuk não informou o preço do veículo, mas o modelo pode alcançar cerca de R$ 180 mil dependendo de seu estado e configuração.

O cantor ainda mantém outros automóveis na garagem, muitos deles ligados à sua paixão pelo drift, modalidade que pratica há quase duas décadas. Entre eles estão um BMW M3 E36, produzido entre 1992 e 1999, com valores que podem variar de R$ 220 mil a R$ 550 mil, e um Ford Mustang GT, avaliado em cerca de R$ 550 mil.

Antes de participar do 'BBB 21', Fiuk também vendeu um Nissan Skyline R34 GT-T bastante modificado e importado por ele. Um exemplar desse modelo pode ultrapassar R$ 400 mil.

Ao falar sobre a relação com o pai, Fiuk afirmou que decidiu deixar para trás a necessidade de corresponder às expectativas da família.

"Agora esquece. Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou... Não tenho que agradar mais ninguém", declarou em entrevista a Daniel Zuckermann, do 'Pânico', da Jovem Pan.

Na ocasião, o artista também reforçou que pretende seguir seu próprio caminho: "Agora sou eu no meu corre. Eu amo drift, eu amo carro. Eu recomeço quantas vezes precisar".