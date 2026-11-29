LUTO

Alvino Batista, o Sombra do 'Programa do Ratinho', morre aos 69 anos

Conhecido por narrar notícias e anunciar convidados sem aparecer diante das câmeras, profissional trabalhou por mais de duas décadas com Ratinho

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 12:38

Alvino Batista, o Sombra do Ratinho, morreu aos 69 anos Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução

Alvino Batista Soares, conhecido como Sombra do "Programa do Ratinho", morreu neste domingo (29), aos 69 anos. A notícia foi anunciada pelo apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que publicou uma homenagem nas redes sociais e lamentou a perda de um amigo de longa data.

"Hoje, com muita tristeza no coração, me despeço de um dos meus melhores amigos, o querido Sombra", escreveu o apresentador. Na publicação, ele também destacou os mais de 30 anos de amizade entre os dois e recordou a lealdade e o companheirismo do profissional.

Alvino Batista, o Sombra do Ratinho, morreu aos 69 anos 1 de 16

"Um amigo de palavra, comprometido e presente nos bons e nos difíceis momentos da minha vida", afirmou Ratinho. Ao encerrar a mensagem, desejou conforto aos familiares e amigos de Alvino e se despediu: "Vá com Deus, meu velho amigo. Você vai fazer muita falta".

Quem era Alvino Batista, o Sombra do Ratinho?

Alvino trabalhou por mais de duas décadas com Ratinho e ficou conhecido pelo papel de locutor anônimo da atração. Sem aparecer diretamente diante das câmeras, ele narrava notícias e anunciava os convidados do programa. O público conseguia vê-lo apenas por meio de sua sombra, característica que deu origem ao apelido.

Em entrevista ao UOL em 2018, Alvino contou que a ideia de criar o personagem surgiu ainda na época em que Ratinho trabalhava na Record. Na função, ele acumulava diferentes tarefas nos bastidores.