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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 12:38
Alvino Batista Soares, conhecido como Sombra do "Programa do Ratinho", morreu neste domingo (29), aos 69 anos. A notícia foi anunciada pelo apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que publicou uma homenagem nas redes sociais e lamentou a perda de um amigo de longa data.
"Hoje, com muita tristeza no coração, me despeço de um dos meus melhores amigos, o querido Sombra", escreveu o apresentador. Na publicação, ele também destacou os mais de 30 anos de amizade entre os dois e recordou a lealdade e o companheirismo do profissional.
Alvino Batista, o Sombra do Ratinho, morreu aos 69 anos
"Um amigo de palavra, comprometido e presente nos bons e nos difíceis momentos da minha vida", afirmou Ratinho. Ao encerrar a mensagem, desejou conforto aos familiares e amigos de Alvino e se despediu: "Vá com Deus, meu velho amigo. Você vai fazer muita falta".
Quem era Alvino Batista, o Sombra do Ratinho?
Alvino trabalhou por mais de duas décadas com Ratinho e ficou conhecido pelo papel de locutor anônimo da atração. Sem aparecer diretamente diante das câmeras, ele narrava notícias e anunciava os convidados do programa. O público conseguia vê-lo apenas por meio de sua sombra, característica que deu origem ao apelido.
Em entrevista ao UOL em 2018, Alvino contou que a ideia de criar o personagem surgiu ainda na época em que Ratinho trabalhava na Record. Na função, ele acumulava diferentes tarefas nos bastidores.
"O Ratinho criou o Sombra porque ele queria que alguém passasse notícias. Foi ainda na época da Record. Eu tinha que ser redator, editor e locutor, tudo ao mesmo tempo", relatou na ocasião.