JUSTIÇA

Amado Batista consegue reverter condenação e fica livre de pagar R$ 450 mil por morte de criança em fazenda

Tribunal de Justiça de Goiás afastou a responsabilidade civil do cantor pela morte de um menino de 3 anos que se afogou na propriedade do artista, em 2022; decisão ainda cabe recurso

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20:21

Justiça de Goiás reverteu condenação de Amado Batista no caso da criança que morreu afogada em sua fazenda, em 2022 Crédito: Reprodução

O cantor Amado Batista não terá que pagar a indenização de R$ 450 mil pela morte de uma criança de 3 anos que se afogou em sua fazenda, em Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) reverteu a condenação de primeira instância e afastou a responsabilidade civil do artista pelo acidente.

A decisão foi tomada pela 5ª Câmara Cível do tribunal em 29 de outubro. No entendimento do desembargador Fernando de Mello Xavier, não ficou comprovada uma relação entre a conduta do cantor e a morte da criança. O magistrado considerou que o menino estava desacompanhado no trajeto entre a casa da família e a área da piscina.

O acórdão apontou que a falta de vigilância dos pais foi a causa exclusiva do acidente, afastando o dever de indenização. Com a mudança, também deixou de valer a pensão que havia sido determinada na sentença anterior. A decisão ainda pode ser contestada.

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Em junho deste ano, Amado havia sido condenado a pagar R$ 453 mil por danos morais aos pais do menino, além de uma pensão. Na ocasião, a Justiça reconheceu responsabilidade do artista, mas atribuiu 30% de culpa aos pais da criança.

A família trabalhava como caseira na propriedade e morava no local com os dois filhos. O acidente aconteceu em maio de 2022. Segundo os pais, eles haviam pedido a instalação de uma proteção na piscina, mas não foram atendidos. A defesa do cantor negou que a solicitação tivesse sido feita.

Os pais também questionaram o atendimento prestado após o afogamento, alegando que o gerente da fazenda levou a criança a uma unidade de saúde em uma cidade mais distante e com menos recursos.