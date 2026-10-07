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Amanda Kimberlly customiza look de Helena para o aniversário de Mavie, filha de Neymar; veja

Bruna Biancardi surpreendeu os seguidores ao compartilhar um clique inédito de Helena ao lado da família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:11

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Helena teve look inspirado em Beyoncé na festa de Mavie  Crédito: Reprodução/Instagram @brunabiancardi/@akimberlly

O aniversário de três anos de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, rendeu um momento marcante nesta terça-feira (6), em São Paulo. Na festa, a influenciadora publicou uma foto rara em que a aniversariante aparece na mesa do bolo ao lado do pai e de Helena, fruto do envolvimento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

Amanda Kimberlly customizou o look da filha, Helena

Amanda Kimberlly customizou o look da filha, Helena inspirado em Beyoncé por Reprodução/Instagram @akimberllya
Amanda Kimberlly customizou o look da filha, Helena inspirado em Beyoncé por Reprodução/Instagram @akimberllya
Amanda Kimberlly customizou o look da filha, Helena inspirado em Beyoncé por Reprodução/Instagram @akimberllya
Amanda Kimberlly customizou o look da filha, Helena inspirado em Beyoncé por Reprodução/Instagram @akimberllya
Amanda Kimberlly customizou o look da filha, Helena inspirado em Beyoncé por Reprodução/Instagram @akimberllya
Amanda Kimberlly customizou o look da filha, Helena inspirado em Beyoncé por Reprodução/Instagram @akimberllya
Amanda Kimberlly customizou o look da filha, Helena inspirado em Beyoncé por Reprodução/Instagram @akimberllya
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Amanda Kimberlly customizou o look da filha, Helena inspirado em Beyoncé por Reprodução/Instagram @akimberllya

A festa luxuosa teve como tema "Show de talentos da Mavie" e reuniu amigos e parentes. No registro compartilhado por Bruna no Instagram, todos aparecem cantando o "Parabéns". O clique juntou Neymar, Bruna, Mavie, a pequena Mel e Helena.

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Mesmo com as atenções voltadas para a dona da festa, Helena chamou a atenção nas redes sociais pelo visual escolhido. A bebê usou uma roupa inspirada em um dos looks mais icônicos da cantora Beyoncé.

Neymar e Bruna Biancardi celebram os 3 anos de Mavie com festa temática em São Paulo

Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
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Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
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Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram
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Aniversário de Mavie com tema "Show de Talentos" por Reprodução/Instagram

Em suas redes sociais, a mãe de Helena, Amanda Kimberlly mostrou que colocou a mão na massa e customizou as peças em casa. A modelo contou que tingiu um moletom liso para alcançar o tom exato de rosa chiclete e aplicou uma estampa feita sob medida em gráfica.

O toque final ficou por conta de botas cobertas por paetês coloridos. Amanda revelou que chegou a pintar a sola do calçado de vermelho para harmonizar com o resto da roupa. Orgulhosa do trabalho, ela brincou com os seguidores batizando a filha de "Little Beyhive", uma homenagem ao fã-clube oficial da artista. 

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Tags:

Neymar Mavie Amanda Kimberlly Helena

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