INSPIRADO EM DIVA POP

Amanda Kimberlly customiza look de Helena para o aniversário de Mavie, filha de Neymar; veja

Bruna Biancardi surpreendeu os seguidores ao compartilhar um clique inédito de Helena ao lado da família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:11

Helena teve look inspirado em Beyoncé na festa de Mavie Crédito: Reprodução/Instagram @brunabiancardi/@akimberlly

O aniversário de três anos de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, rendeu um momento marcante nesta terça-feira (6), em São Paulo. Na festa, a influenciadora publicou uma foto rara em que a aniversariante aparece na mesa do bolo ao lado do pai e de Helena, fruto do envolvimento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

Amanda Kimberlly customizou o look da filha, Helena 1 de 7

A festa luxuosa teve como tema "Show de talentos da Mavie" e reuniu amigos e parentes. No registro compartilhado por Bruna no Instagram, todos aparecem cantando o "Parabéns". O clique juntou Neymar, Bruna, Mavie, a pequena Mel e Helena.

Mesmo com as atenções voltadas para a dona da festa, Helena chamou a atenção nas redes sociais pelo visual escolhido. A bebê usou uma roupa inspirada em um dos looks mais icônicos da cantora Beyoncé.

Neymar e Bruna Biancardi celebram os 3 anos de Mavie com festa temática em São Paulo 1 de 38

Em suas redes sociais, a mãe de Helena, Amanda Kimberlly mostrou que colocou a mão na massa e customizou as peças em casa. A modelo contou que tingiu um moletom liso para alcançar o tom exato de rosa chiclete e aplicou uma estampa feita sob medida em gráfica.