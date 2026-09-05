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Amazon altera cena de 'Tremembé' após ser alvo de processos por uso indevido de imagem

Ao menos três pessoas pedem R$ 150 mil de indenização cada e afirmam que não autorizaram a exibição de suas imagens na série

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:19

True crimes - Tremembé Crédito: Reprodução

A Amazon realizou uma alteração em um episódio da primeira temporada de 'Tremembé' após ser acionada judicialmente por pessoas que aparecem na produção. Ao menos três ações foram movidas contra a empresa por suposto uso indevido de imagem, segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo.

Os processos envolvem uma sequência do quinto episódio da série, na qual Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá aparecem fazendo compras em um supermercado. Pessoas que estavam no local e acabaram aparecendo como figurantes na cena afirmam que não autorizaram o uso de suas imagens.

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Cada um dos autores das ações pede uma indenização de R$ 150 mil. Os processos tramitam na Justiça de São Paulo e, até o momento, ainda não tiveram decisão.

Uma das pessoas que entrou na Justiça relatou também ter sofrido constrangimentos depois da exibição da série. Segundo o processo, colegas teriam associado sua aparição na sequência ao caso Isabella Nardoni, ocorrido em 2008. Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados pela morte da menina.

Após as ações judiciais, a Amazon teria realizado uma nova edição do episódio. Os trechos nos quais os figurantes poderiam ser identificados foram retirados da sequência, e a versão modificada passou a ser disponibilizada pela plataforma sem anúncio público sobre a mudança.