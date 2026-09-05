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Amazon altera cena de 'Tremembé' após ser alvo de processos por uso indevido de imagem

Ao menos três pessoas pedem R$ 150 mil de indenização cada e afirmam que não autorizaram a exibição de suas imagens na série

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:19

True crimes
True crimes - Tremembé Crédito: Reprodução

A Amazon realizou uma alteração em um episódio da primeira temporada de 'Tremembé' após ser acionada judicialmente por pessoas que aparecem na produção. Ao menos três ações foram movidas contra a empresa por suposto uso indevido de imagem, segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo.

Os processos envolvem uma sequência do quinto episódio da série, na qual Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá aparecem fazendo compras em um supermercado. Pessoas que estavam no local e acabaram aparecendo como figurantes na cena afirmam que não autorizaram o uso de suas imagens.

Série Tremembé estreia na Prime Video

Série Tremembé por Divulgação
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Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
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[Edicase]A produção “Tremembé” mostra a vida de personagens marcados por crimes famosos no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video) por Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Felipe Simas como Daniel Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Carol Garcia como Elize Matsunaga na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Letícia Rodrigues como Sandrão na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
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Série Tremembé por Divulgação

Cada um dos autores das ações pede uma indenização de R$ 150 mil. Os processos tramitam na Justiça de São Paulo e, até o momento, ainda não tiveram decisão.

Uma das pessoas que entrou na Justiça relatou também ter sofrido constrangimentos depois da exibição da série. Segundo o processo, colegas teriam associado sua aparição na sequência ao caso Isabella Nardoni, ocorrido em 2008. Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados pela morte da menina.

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Após as ações judiciais, a Amazon teria realizado uma nova edição do episódio. Os trechos nos quais os figurantes poderiam ser identificados foram retirados da sequência, e a versão modificada passou a ser disponibilizada pela plataforma sem anúncio público sobre a mudança.

A alteração acontece enquanto os pedidos de indenização seguem em análise pela Justiça. Até agora, não houve decisão sobre a alegação de uso indevido das imagens nem sobre os valores solicitados pelos autores.

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