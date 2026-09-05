AMOR SEM FRONTEIRAS

Americano larga vida nos EUA após se apaixonar por indígena e passa a viver na Amazônia

Jovem conheceu María enquanto produzia vídeos sobre o povo Shuar e hoje vive com ela e o filho do casal no Equador

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 14:00

Justin conheceu María enquanto produzia vídeos sobre o povo Shuar Crédito: Reprodução

O americano Justin Alvo, de 23 anos, trocou a vida nos Estados Unidos por uma rotina no interior da Amazônia equatoriana depois de se apaixonar por María, uma jovem indígena do povo Shuar. A história do casal ganhou repercussão nas redes sociais, onde ele compartilha a adaptação aos costumes da comunidade e a vida da família que formou na região.

A ligação de Justin com a Amazônia, no entanto, começou antes de María. Segundo o próprio jovem, seu pai cresceu em Tres de Noviembre, uma comunidade remota no leste do Equador, antes de deixar a região e construir uma vida nos Estados Unidos. Justin conta que cresceu querendo conhecer melhor essa parte de suas origens.

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Anos depois, ele decidiu viajar para a região e começou a produzir vídeos sobre a cultura e o cotidiano do povo Shuar. Foi durante essa experiência que conheceu María, que trabalhava como cozinheira em um restaurante local.

Justin se interessou pela jovem e a convidou para participar dos conteúdos que pretendia produzir sobre a comunidade. A aproximação acabou se transformando em um relacionamento, e o americano decidiu permanecer no Equador. Atualmente, os dois vivem na província de Morona Santiago, na região amazônica do país.

A adaptação à nova realidade não aconteceu imediatamente. Justin contou em entrevistas que precisou conquistar a confiança da família de María e mostrar que conseguiria se adaptar ao cotidiano da comunidade.

Com o passar do tempo, ele começou a acompanhar mais de perto atividades e tradições locais. O americano afirma ter se surpreendido especialmente com os conhecimentos transmitidos entre gerações pelo povo Shuar.

Entre os exemplos citados por Justin estão a habilidade de integrantes da família de María na caça com zarabatana e a construção de casas tradicionais utilizando materiais encontrados na própria região, como bambu e palha.

O jovem também rebate a ideia de que comunidades indígenas que vivem na Amazônia seriam "primitivas". Segundo ele, a convivência mostrou justamente o contrário, principalmente pelo conhecimento que os moradores possuem sobre a floresta e que é transmitido entre diferentes gerações.

A família aumentou em 2026. Justin e María se tornaram pais de Oliver, primeiro filho do casal. Desde então, o bebê também passou a aparecer nos registros compartilhados pelo americano sobre a vida que construiu na Amazônia.

Atualmente, Justin publica nas redes sociais e no YouTube vídeos sobre a rotina com María, o filho e integrantes da comunidade Shuar. Os conteúdos mostram atividades familiares, costumes locais e aspectos da adaptação do americano à vida na região.