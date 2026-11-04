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Amiga de Janaína Barbosa revela último áudio enviado pela apresentadora e relembra amizade

Fernanda Rocha Kanner abriu o coração sobre amizade que fará 25 anos

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:31

Janaína Barbosa e Fernanda Rocha Kanner Crédito: Reprodução | Instagram

A amiga da apresentadora Janaína Barbosa, Fernanda Rocha Kanner, usou as redes sociais nesta quarta-feira (4), para prestar homenagem.

A ex-apresentadora do TV Fama morreu nesta terça-feira (3). A informação foi confirmada por Camila Avesani, amiga de infância de Janaína, durante uma conversa nesta quarta-feira (4).

Fernanda Rocha Kanner abre texto sobre amizade com Janaína Barbosa 1 de 4

Por meio do seu perfil do Instagram, Fernanda abriu o coração. “Ano que vem nossa amizade fará 25 anos. Tem uma coisa que você me falava que parece pequena e trivial, mas mostra exatamente quem você é: "quando você sentir vontade de falar mal de alguém, reze um Pai Nosso que passa, amiga”, começou.

No texto, Kanner revelou o último áudio enviado pela amiga. “No seu último áudio você diz: ‘meu coração é seu’. ‘Não porque éramos coladas; não mais, infelizmente. A vida nos distanciou fisicamente entre cada "precisamos marcar um almoço urgente, estou com muita saudade!"; mas porque nesse coração sempre coube todo mundo. O amor que você distribuiu nunca conheceu limites”, escreveu.

Kanner ainda ressaltou as qualidades da amiga, como “espírito de bondade e altruísmo”. “A distância diminuiu nossos encontros, mas nunca o lugar que você ocupa em mim”.

A influenciadora ainda relembrou os momentos em que a apresentadora lhe ajudou e esteve ao seu lado. “Quantos colos você me deu. Sempre teve o dom raro de fazer as pessoas se sentirem maiores e melhores. Você, a mais linda do mundo, enxergava beleza em todo mundo. Talvez você nunca tenha percebido quantas vezes foi resposta de Deus na vida de alguém”.