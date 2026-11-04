Amiga de Janaína Barbosa revela último áudio enviado pela apresentadora e relembra amizade

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Felipe Sena
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:31
A amiga da apresentadora Janaína Barbosa, Fernanda Rocha Kanner, usou as redes sociais nesta quarta-feira (4), para prestar homenagem.
A ex-apresentadora do TV Fama morreu nesta terça-feira (3). A informação foi confirmada por Camila Avesani, amiga de infância de Janaína, durante uma conversa nesta quarta-feira (4).
Fernanda Rocha Kanner abre texto sobre amizade com Janaína Barbosa
Por meio do seu perfil do Instagram, Fernanda abriu o coração. “Ano que vem nossa amizade fará 25 anos. Tem uma coisa que você me falava que parece pequena e trivial, mas mostra exatamente quem você é: "quando você sentir vontade de falar mal de alguém, reze um Pai Nosso que passa, amiga”, começou.
No texto, Kanner revelou o último áudio enviado pela amiga. “No seu último áudio você diz: ‘meu coração é seu’. ‘Não porque éramos coladas; não mais, infelizmente. A vida nos distanciou fisicamente entre cada "precisamos marcar um almoço urgente, estou com muita saudade!"; mas porque nesse coração sempre coube todo mundo. O amor que você distribuiu nunca conheceu limites”, escreveu.
Kanner ainda ressaltou as qualidades da amiga, como “espírito de bondade e altruísmo”. “A distância diminuiu nossos encontros, mas nunca o lugar que você ocupa em mim”.
A influenciadora ainda relembrou os momentos em que a apresentadora lhe ajudou e esteve ao seu lado. “Quantos colos você me deu. Sempre teve o dom raro de fazer as pessoas se sentirem maiores e melhores. Você, a mais linda do mundo, enxergava beleza em todo mundo. Talvez você nunca tenha percebido quantas vezes foi resposta de Deus na vida de alguém”.
“Celebrarei sua vida para sempre, my golden girl. Until we meet again, Janjan. Onde você está, não existe mais pressa nem distância. Nossa conexão só trocou de endereço. Meu coração é seu também! Descanse em Papai do Céu. Te amo ?✨️”, finalizou.